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"Мы сталкиваемся с угрозой": в НАТО заявили о готовности к прямому столкновению с РФ

28 января 2023, 21:11
Глава военного комитета НАТО считает, что Путин не будет начинать ядерную войну.
НАТО, Россия
НАТО готов к прямому столкновению с РФ / фото ua.depositphotos.com

В НАТО заявили о готовности к прямому боевому столкновению с Россией. Об этом сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью RTP.

Он убежден, что Путин любой ценой пытается восстановить СССР и на "захвате" Украины его аппетиты не остановятся. Бауэр отметил, что Россия является прямой угрозой не только для Украины и к столкновению с ней нужно быть готовыми в любую минуту.

"Мы сталкиваемся с угрозой, которой является Россия - она приходит к нам без приглашения в любой момент по её выбору. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут", - сказал Роб Бауэр.

Несмотря на то, что Путин и его подопечные продолжают шантажировать мир ядерным оружием, в НАТО не верят развитию сценария ядерной войны. Бауэр считает, что такая война могла бы начаться, если бы Путин был сумасшедшим, но сейчас у него не наблюдается такое состояние.

"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший, а значит все еще рациональный человек. Я думаю, это важно в отношении применения ядерного оружия. Думаю, чрезвычайно важно, чтобы мы все продолжали считать, что ядерную войну вести нельзя и её никогда не выиграть", - отметил адмирал.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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