Генсеком НАТО после Столтенберга может стать женщина: Politico назвало кандидатов

Если члены альянса не достигнут согласия относительно нового руководителя, Столтенберг может остаться на посту еще на несколько месяцев.

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Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО может заменить Метте Фредериксен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/mettefrederiksen.dk

После ухода нынешнего Генсека НАТО Йенса Столтенберга с поста его возможным преемником может стать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как сообщает издание Politico, источник ссылается на сообщение Белого дома, в котором говорится, что президент Джо Байден планирует встретиться с Метте Фредериксен 5 июня для обсуждения отношений между двумя странами, укрепления партнерства в рамках НАТО, поддержки Украины и других вопросов.

По данным Politico, есть вероятность, что Метте Фредериксен станет следующим генеральным секретарем НАТО после истечения срока полномочий Йенса Столтенберга. Однако, если члены альянса не достигнут согласия относительно нового руководителя, Столтенберг может остаться на посту еще на несколько месяцев.

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По информации, представленной Politico, Метте Фредриксен соответствует нескольким требованиям, которые предъявляются к кандидатам на должность генерального секретаря НАТО. Во-первых, ожидается, что новый руководитель будет иметь опыт работы в качестве премьер-министра или главы правительства. Во-вторых, среди желательных критериев является представительство женщины, поскольку ранее все генеральные секретари НАТО были мужчинами.

Кроме того, Дания рассматривается как ключевая страна в структуре НАТО, которая поддерживает Украину, но не выступает столь же радикально, как некоторые государства Восточной Европы.

Неизвестно, сможет ли Фредриксен уйти с поста премьер-министра Дании / Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk

Метте Фредериксен - что о ней известно Метте Фредериксен — датская политическая и государственная деятельница. Председатель партии "Социал-демократы" с 28 июня 2015 года. Премьер-министр Дании с 27 июня 2019 года. В прошлом — министр занятости Дании (2011—2014), министр юстиции (2014—2015). Депутат фолькетинга от округа Копенгаген с 2001 года. Метте Фредериксен — датская политическая и государственная деятельница. Председатель партии "Социал-демократы" с 28 июня 2015 года. Премьер-министр Дании с 27 июня 2019 года. В прошлом — министр занятости Дании (2011—2014), министр юстиции (2014—2015). Депутат фолькетинга от округа Копенгаген с 2001 года. 21 апреля 2022 года посетила Киев, чтобы выразить поддержку Дании украинскому правительству. 30 января 2023 посетила Николаев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетила вместе с ним раненых украинских защитников в одном из госпиталей города. Позже в этот же день президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен посетили Одессу, где провели переговоры по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия.

Традиционно генеральным секретарем военного альянса становится представитель европейской страны, однако его назначение должно быть утверждено Вашингтоном.

Отмечается, что главой НАТО уже был однажды датчанин. Бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен возглавлял альянс до Столтенберга, с 2009 по 2014 годы, так что назначение представителя Дании может вызвать недовольство некоторых стран.

Кроме того, неизвестно, сможет ли Фредриксен уйти с поста премьер-министра Дании.

Хотя Фредриксен может быть сильным кандидатом, у нее есть и достойные соперники, такие как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также рассматривалась в качестве возможного кандидата, но во многих западноевропейских странах ее считают слишком жесткой.

Как сообщал Главред, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается сложить свои полномочия осенью 2023 года. О нежелании Столтенберга добиваться продления мандата заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску, писало немецкое издание Spiegel.

Йенс Столтенберг был избран на пост генсека НАТО еще в 2014 году. С тех пор его мандат продлевался уже трижды. Последнее продление состоялось в марте 2022 года до 30 сентября 2023-го. Перед эти бывший премьер-министр Норвегии заявлял, что намерен сложить полномочия и вернуться на родину, чтобы возглавить центральный банк Норвегии.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе.

Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

Смотрите видео о визите Йенса Столтенберга в Киев:

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