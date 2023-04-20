Генеральный секретарь НАТО Столтенберг приехал в Киев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса 20 апреля прибыл в Киев, вероятно, он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Йенс Столтенберг на Михайловской площади / twitter.com/KyivIndependent

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Киев. О его визите заранее не сообщали. Столтенберга сфотографировали на Михайловской площади во время чествования памяти погибших воинов Украины.

Как сообщает Kyiv Independent, в четверг утром, 20 апреля, Столтенберга заметили на Михайловской площади, где он принял участие в церемонии почтения памяти погибших украинских воинов.

"Генеральный секретарь НАТО был замечен журналистом Kyiv Independent утром, 20 апреля, на церемонии чествования памяти украинских солдат на Михайловской площади в Киеве", - рассказали журналисты.

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Йенс Столтенберг в Киеве / twitter.com/KyivIndependent

Вероятно, Столтенберг проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. О деталях переговоров пока не сообщают.

Скорее всего, визит не был анонсирован из соображений безопасности.

Заявления Столтенберга в поддержку Украины

В марте генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил, что Запад будет поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно. Страны НАТО готовы выделить на нужды ВСУ больше ПВО, бронетехники и боеприпасов. Союзники работают над ускорением военных поставок.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в начале апреля заявил, что коллективный блок безопасности придерживается точки зрения, согласно которой Украина войдет в НАТО. Однако этот вопрос будет решаться после завершения войны с Россией. Сейчас нужно сосредоточиться на оказании военной и экономической помощи украинскому государству.

Позже Столтенберг сказал, что НАТО и союзники блока должны предоставить Украине больше оружия и материальных средств. ВСУ должны получить достаточно ресурсов для проведения эффективного контрнаступления с целью освобождения своих территорий.

Смотрите видео ТСН - в Брюсселе состоялось заседание Украина-НАТО

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