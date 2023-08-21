"Безумие": в Нидерландах набросились на Рютте за планы поставок F-16 Украине

Поставка F-16 в Украину – это далеко идущие решения, заявляют в оппозиции Нидерландов.

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Марка Рютте критикуют в Нидерландах за решение о предоставлении F-16 Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Решение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о предоставлении Украине истребители F-16 в обход парламента подвергли критике крайние левые и правые партии страны.

По мнению представителей крайних левых и правых партий Нидерландов, такое решение должно приниматься после парламентских консультаций, пишет Eurаctiv.

"Поставка F-16 в Украину – это далеко идущие решения, которые должны быть сначала обсуждены с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в Twitter депутат-социалист Яспер ван Дейк.

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При этом политик задал ряд вопросов Рютте, в частности, могут ли F-16 использоваться на территории России и как это решение должно предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

В свою очередь ультраправый "Форум за демократию" (FvD/ID) выразил обеспокоенность из-за потенциальной бомбардировки российских объектов самолетами F-16 .

"Безумие. Голландские F-16 в Украине, чтобы бомбить российские цели. Даже сейчас, когда Рютте уходит в отставку, он втягивает Нидерланды в войну. И он может, потому что все партии в Палате представителей поддерживают его в разжигании войны", - говорится в сообщении партии в Twitter.

F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что Украина получит 42 самолета F-16. Современные западные самолеты F16 точно появятся в Украине. Это президенту Украины Владимиру Зеленскому подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, в Воздушных силах пояснили, как F-16 поменяют ход войны. Украина после получения истребителей F-16 сможет обеспечить преимущество в воздухе над россиянами на оккупированных территориях, сказал Юрий Игнат.

Ранее в Воздушных силах пояснили, какие пилоты будут учиться на F-16 в Британии, а какие - в Швеции. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что в Британии на F-16 будут учиться выпускники 2023 года, а в Швеции – 2016-го.

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