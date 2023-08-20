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Зеленский прямо ответил, какие территории готов обменять ради членства в НАТО

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2023, 20:16 обновлено 20 августа, 20:32
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Такой вопрос президенту задали после высказываний в НАТО о возможных "территориальных уступках" Украины.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский заговорил о "территориальных уступках" / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Офис президента

Недавно в НАТО выдали циничное заявление о том, что Украина якобы может пойти на территориальные уступки, чтобы вступить в Альянс. Президент Украины Владимир Зеленский порассуждал на эту тему и прямо ответил, какие именно территории он готов обменять на членство в НАТО.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Дании. Видео уже разлетелось в Сети.

"Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

видео дня

Смотрите видео с заявлением Зеленского о "территориальных уступках":

Зеленский
Зеленский назвал территории, которые готов обменять ради вступления в НАТО / фото: скриншот

Скандал с заявлением НАТО

Напомним, у Столтенберга удивили циничным заявлением о том, что Украина может отказаться от территорий, но вступить в НАТО. В то же время в Альянсе добавили, что окончательное решение будет принимать Украина.

После этого Украина отреагировала на циничное заявление и заявила, что не променяет свои территории на "зонтик НАТО". В Украине назвали предположения об отказе от территорий недопустимыми и странными.

Позже в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины. Стиан Йенссен заявил, что эта фраза была частью "более широкой дискуссии". В то же время он отметил, что не должен был так выражаться.

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