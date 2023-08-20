Зеленский прямо ответил, какие территории готов обменять ради членства в НАТО

Недавно в НАТО выдали циничное заявление о том, что Украина якобы может пойти на территориальные уступки, чтобы вступить в Альянс. Президент Украины Владимир Зеленский порассуждал на эту тему и прямо ответил, какие именно территории он готов обменять на членство в НАТО.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Дании. Видео уже разлетелось в Сети.
"Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.
Смотрите видео с заявлением Зеленского о "территориальных уступках":
Скандал с заявлением НАТО
Напомним, у Столтенберга удивили циничным заявлением о том, что Украина может отказаться от территорий, но вступить в НАТО. В то же время в Альянсе добавили, что окончательное решение будет принимать Украина.
После этого Украина отреагировала на циничное заявление и заявила, что не променяет свои территории на "зонтик НАТО". В Украине назвали предположения об отказе от территорий недопустимыми и странными.
Позже в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины. Стиан Йенссен заявил, что эта фраза была частью "более широкой дискуссии". В то же время он отметил, что не должен был так выражаться.
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