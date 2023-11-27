Удары по казарме армии РФ и авиазаводу: детали огненной бавовны в России

В минобороны РФ пожаловались на налет БПЛА на смоленский авиационный завод.

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В РФ нанесли удар по казармам Кантемировской дивизии / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru, скриншот

Стали известны новые подробности массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам россиян, который произошел недавно в РФ.

Взрывы в Подмосковье

В частности, казарма Кантемировской дивизии горела в Подмосковье в результате атаки БПЛА ночью 26 ноября, сообщает издание Astra со ссылкой на источники.

"В результате ночной атаки беспилотников в воскресенье один из БПЛА попал в окно 4 этажа пятиэтажной казармы 275 самоходно-артиллерийского полка Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске, выяснила Astra. В результате возник пожар на площади 20 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. Также обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу административного здания дивизии", - пишут журналисты.

видео дня

Кроме того, разгонный блок ЗРПК "Панцирь-С" пробил стену дома в Подмосковье. Как выяснили журналисты, в 3:30 ночи 26 ноября в потребительском кооперативе "Сад" в посёлке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа разгонный блок "Панциря" пробил стену дома местным жителям.

Как сообщают источники, поврежденный дом — двухэтажный деревянный. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Пострадавших нет.

Взрывы в Смоленской области

Отмечается, что в Смоленске беспилотник упал на крышу авиазавода. Об этом также рассказал источник издания.

"В результате вчерашней атаки БПЛА на Смоленск, один из беспилотников, подавленных РЭБ, упал на крышу 6 цеха Смоленского авиазавода и взорвался. Повреждена крыша и балка перекрытия, выяснила Astra. Предварительно, никто не пострадал", - уточняется в сообщении.

В то же время в минобороны РФ подтвердили налет БПЛА на смоленский авиационный завод. При этом в Сети публиковалось видео поражения дрона в небе.

Смотрите видео - "бавовна" в Смоленске:

/ Скриншот

"Бавовна" в России

Ранее в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Оккупанты заявили, что якобы дроны сбили над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Напомним, в РФ устроили панику и сказали, что в РФ произошел массированный удар аналогом Shahed. Также стало известно о том, что ночью РФ атаковали более 30 дронов. Украинская разведка подтвердила массированную атаку дронов на российские города и сообщила, что это стало ответом за "Шахеды" по Киеву.

В то же время известно, что российская ПВО "пульнула" по своим же - под обстрелом оказался жилой дом. Во время массированной атаки БПЛА, был атакован военный аэродром РФ в Подмосковье.

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