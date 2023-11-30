У Путина устроили "цирк" и нелепо поклянчили у Зеленского переговоры

Директор агрессора России Владимир Путин собрался устроить свое "традиционное общение с россиянами" 14 декабря, рассказал его спикер Дмитрий Песков.

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В Кремле "размечтались" о звонке Зеленского Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В Кремле собрались сделать "прямую линию" с главой РФ Владимиром Путиным. Готовят, дескать, боевую группу, которая будет отклонять вопросы, "сеящие панику и не имеющие отношения к реальности". При этом там якобы пошутили, что вопрос может задать и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК, руководитель" исполнительного комитета Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов сказал, что уже успели создать "боевую группу, чтобы бороться с фейками и вмешательством оппонентов". Так называемая группа будет отклонять вопросы, которые "не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, или сеять панику".

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Более того, Путин сам будет выбирать вопросы, на которые соберется отвечать.

Кроме того, рупор Кремля Дмитрий Песков выдумал, что "даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии". А вот о том, что вопросы будут фильтровать, Песков промолчал.

Россия "просит" переговоры

Глава Кремля Владимир Путин отличился новым бредом на саммите G20. Он обвинил Украину в, мол, нежелании вести "переговоры" с РФ на условиях государства-оккупанта.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", - сказал Путин.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Путину два условия завершения войны против Украины. Он заявил, что Россия должна забрать своих оккупантов с украинских земель.

Переговоры с Россией вести опасно, считает политический эксперт Тарас Загородний. В интервью Главреду он заявил, что если со стороны Киева будет хотя бы намек на диалог, Москва "потребует" 5 регионов.

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