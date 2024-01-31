Запад затягивает помощь Украине: СМИ назвали две проблемы, с которыми столкнулись ВСУ

Силы обороны Украины испытывают дефицит в артиллерийских снарядах и ракетах противовоздушной обороны в боях с оккупантами агрессора России. Запад до сих пор не выделил помощь, ситуация на фронте становится тяжелой.
Как сообщает Bloomberg, украинским войскам не хватает артиллерийских снарядов и ракет ПВО для защиты от оккупантов. В такой ситуации обстановка на фронте становится более сложной.
"Из-за недавних волн российских ракетных атак погибли десятки людей в Киеве и других городах, поскольку противовоздушная оборона Украины, которая в значительной степени возлагается на дорогие ракеты-перехватчики, предоставленные союзниками, не смогла уничтожить такое количество целей, сообщает European дипломат", - указано в публикации.видео дня
Военное противостояние превратилось в окопную войну с БПЛА, и в ней мало шансов на то, что стороны могут удивить друг друга на поле боя. Украина нуждается в стабильных поставках артснарядов и других боеприпасах, которые пытаются обеспечить ей союзники.
Боеприпасы для армии Украины
Премьер Эстонии Кайя Каллас в марте прошлого года заявила, что страны ЕС договорились передать Киеву 1 миллион боеприпасов. По ее словам, такой шаг позволит нарастить производство и повысить уровень европейской безопасности.
Позже в Евросоюзе пообещали дать Украине миллион боеприпасов до марта 2024 года.
Журналисты Financial Times сделали прогноз о производстве снарядов для Украины, согласно которому оборонным компаниям нужно 2 года для обеспечения ВСУ боеприпасами. Страны Запада наполняют свои арсеналы и усиливают помощь Киеву.
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