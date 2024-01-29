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"Понадобятся годы": в FT сделали прогноз о производстве снарядов для Украины

Юлия Закрепа
29 января 2024, 17:57
Западу нужно много времени, чтобы выработать достаточное количество боеприпасов для украинских солдат.
'Понадобятся годы': в FT сделали прогноз о производстве снарядов для Украины
Когда ВСУ получит все оружие от Запада / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, U.S. Army

Западные страны вынуждены увеличивать поставки в Украину одновременно с наращиванием собственных оборонных арсеналов и военной поддержки других стран.

"Производители оружия живут с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков нет стимула тратиться на оружие. Однако в периоды нестабильности расходы на оборону растут, что приводит к полному портфелю заказов, но длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированных работников для заполнения цепочки поставок", - говорится в материале The Financial Times.

При этом отмечается, что задержки особенно болезненны для тех, кто находится на передовой.

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Один из руководителей высшего звена заявил изданию, что западным оборонным компаниям понадобится два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов, чтобы украинские солдаты были обеспечены ими так же хорошо, как оккупанты.

Напомним, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте. Фредерик Плейтген сообщил, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов на фронте. Бойцы отметили, что не могут на 100% выполнять поставленные им задачи.

НАТО закупит 220 тысяч артиллерийских боеприпасов. Заказ касается именно пополнения запасов боеприпасов стран-членов НАТО, ведь Альянс не поставляет летальное оружие странам, не входящим в блок.

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