ВСУ мощно уничтожают бронетехнику россиян: разведка Британии поразила числом потерь

В отчете разведки Британии говорится, что с начала полномасштабной войны Сухопутные войска страны-агрессора РФ потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.
Отмечается, что это примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.
"Весьма вероятно, что снижение темпов уничтожения бронетехники произошло из-за все более позиционного характера конфликта в 2023 году, а также из-за того, что Россия провела значительную часть года в оборонительной позиции", - говорится в сообщении отчета разведки.видео дня
После того, как РФ активизировала наступление на востоке Украины, потери российской бронетехники увеличились. Несмотря на то, что россияне незначительно продвинулись, они потеряли до 365 танков и 700 бронемашин.
"Однако Россия, вероятно, сможет производить не менее 100 танков в месяц и, следовательно, сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в ближайшем будущем", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, что Украина нанесла России сокрушительные потери. По словам обозревателя Томаса Фридмана, украинская армия смогла нанести существенные потери российской армии, сделав ее менее эффективной и менее опасной для Европы.
У РФ большие потери в районе Крынок из-за наступления ВСУ. Страна-агрессор Россия продолжит атаки в районе Крынок в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе.
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