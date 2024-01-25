'Путин ненавидит этот мир': Украина нанесла России сокрушительные потери - NYT

"Воровская автократия" Путина станет полностью изолированной и лишенной легитимности, если Украина присоединится к ЕС.

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Запад должен благодарить Украину за спасение / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот Минобороны РФ

В войне России и Украины украинская армия и народ несут на себе всю тяжесть войны и защищают Запад. Предоставление современного вооружения и финансовой помощи Украине является самым выгодным предложением для Запада, поскольку страна защищает не только себя, но и весь Западный мир. Об этом заявил обозреватель-международник Томас Фридман в статье The New York Times.

Фридман отметил, что причиной российской агрессии против Украины является боязнь Кремля перед окончательным переходом Украины на западную сторону. Он считает, что успех Украины, как демократической и проевропейской страны, станет смертельным ударом для автократического режима Путина.

"Украина пытается вырваться из российской зоны влияния, чтобы стать частью Европейского Союза. Владимир Путин пытается это заблокировать, потому что он знает, что если славянская Украина - с ее огромным инженерным талантом, сухопутной армией и житницей сельского хозяйства - присоединится к европейской паутине, его воровская славянская автократия будет более изолированной и лишенной легитимности, чем когда-либо", - отметил Фридман. видео дня

По словам обозревателя, украинская армия смогла нанести существенные потери российской армии, сделав ее менее эффективной и менее опасной для Европы. Фридман убежден, что эти усилия Украины обеспечили Западу безопасность и именно сейчас они стоят благодарности и поддержки.

"Все, что они просят у Соединенных Штатов и их союзников, - это современное вооружение и финансовая помощь. Как мы вообще могли отказываться? За десятки миллиардов долларов и ни одного убитого американского солдата Украина нанесла глубокую неудачу путинской армии, что делает ее гораздо менее опасной для Запада и Киева. Это крупнейшее соглашение, которое никогда не получало НАТО", - подчеркнул обозреватель.

Фридман отметил, что Россия потеряла 87% своих действующих сухопутных войск и две трети танков после вторжения в Украину. Путин может нанести вред ракетами, но его мечта оккупировать всю страну и использовать ее как угрозу Европейскому Союзу сейчас недостижима.

Кроме этого, он привел слова вице-премьер-министра Канады, которая призвала Запад благодарить Украину за ее усилия в защите, а не ставить ее в позицию, где страна должна умолять о помощи.

"Путин ненавидит этот мир, потому что он проигрывает в этом мире - его система проигрывает в мирной, глобальной парадигме увеличения богатства. И поэтому он хочет вернуть нас к соревнованию великих государств в 19 веке, потому что он может если не выиграть, то быть там более эффективным... Не думайте, что это украинская проблема, это проблема для всех нас", - сказала вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

Война России и Украины

Напомним, Россия не может вести войну более 2 лет, поскольку ее фонд национального благосостояния уже наполовину исчерпан. Страна также критически зависит от артиллерийских снарядов КНДР, а ее военная техника, выведенная из строя ВСУ, не восстанавливается должным образом.

Также министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что российское командование готово терять около 400 военных за каждый квадратный километр украинской территории. По его словам, с конца ноября Россия потеряла более 54 тысяч солдат, однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс.

Как сообщал Главред, стратегия ударов ракетами и беспилотниками по тылу окупантов в РФ в условиях дефицита боеприпасов может быть "революционной", отмечает колумнист The Spectator Овен Мэтьюз. Атаки на НПЗ и терминал отгрузки нефти в Усть-Луге под Санкт-Петербургом оказались эффективнее, чем меры ограничения цен и эмбарго на российскую нефть.

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