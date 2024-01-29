'В ближайшее время': в ГУР анонсировали новый обмен пленными с РФ

Ситуация с Ил-76 негативно повлияла на обменный процесс, однако Украина заинтересована в расследовании инцидента, считают в ГУР.

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Когда будет новый обмен пленными / коллаж: Главред, фото: УНИАН, СБУ

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что переговоры по организации обмена пленными с РФ продолжаются несмотря на падение Ил-76 в Белгородской области.

"Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуницируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты", - заявил он для "Радіо Свобода".

По его словам, ситуация с Ил-76 негативно повлияла на обменный процесс, однако Украина заинтересована в расследовании инцидента с одной стороны и продолжении переговоров по обмену - с другой.

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"Конечно, положительно ситуация с Ил-76 не может повлиять. Речь идет об сразу категорической позиции государства-агрессора. Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методичкам. Украина заинтересована в том, чтобы выяснить оперативные обстоятельства и параллельно продолжать процесс возвращения домой наших защитников, защитниц, а также гражданских, которые находятся в основном в крайне тяжелых условиях", - резюмировал Юсов.

Напомним, что 3 января 2024 года в Украину из российского плена вернулись 230 украинских военных. Это самый большой обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди них защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы с Азовстали, пограничники и другие.

Президент Владимир Зеленский раскрыл новый формат обмена пленных. По словам президента, несколько тысяч украинских военнослужащих находятся в российском плену. Часто обмены происходят не публично, а иногда непосредственно на поле боя.

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