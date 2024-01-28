Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

Такие пушки изготавливались с 1946 по 1950 годы, они имеют "нестандартный вид для сухопутных войск армии РФ".

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Оккупанты применяют советское оружие / коллаж: Главред, фото: скриншот: Минобороны РФ

Российские оккупанты начали использовать в боях против украинских Сил обороны редкие пушки М-46 калибра 130 миллиметров, которые изготавливали еще в 1950-х годах

"Эти изображения не позволяют установить, какое вероятное количество М-46 расконсервировал враг, можем лишь зафиксировать факт, что российские войска перешли к снятию с хранения и использованию и такой советской артсистемы", - говорится в сообщении Defense Express.

Отмечается, что доказательством этого являются фото, которые появились в открытом доступе.

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РФ расконсервирует советское оружие / скриншот: видео

Известно, что пушки М-46 изготавливались с 1946 по 1950 годы, они имеют "нестандартный как для сухопутных войск армии РФ" калибр 130 миллиметров, на хранении россияне имели 350 пушек этого типа.

"Из-за нестандартности калибра вполне закономерно возникает вопрос, откуда ра**исты могли взять 130-мм выстрелы к М-46. С одинаковой вероятностью можно предположить, что россияне под эти пушки нашли снаряды в собственных запасах, так и то, что России пришлось у кого-то брать 130-мм боеприпасы", - отмечают в издании.

Также в Defense Express не исключают возможность того, что россияне попросили снаряды к М-46 у Северной Кореи.

"Тем более, как утверждает тот же The Military Balance 2023, КНДР располагает и теми же буксируемыми М-46, и сразу тремя типами САУ калибра 130-мм - M-1975, M-1981 и M-1991. Однако, конечно, снаряды к М-46 россияне могли импортировать также", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что вероятных причин решения расконсервировать пушки М-46 может быть две - "высокий уровень потерь от контрбатарейного огня ВСУ, и заявленный показатель дальности стрельбы этих пушек".

Напомним, что КНДР дала РФ некачественные боеприпасы. Российские оккупанты вынуждены использовать артиллерийские и минометные заряды из Северной Кореи из-за нехватки своего производства, сказали в Генштабе ВСУ.

Оккупанты ударили ракетой по детсаду и предприятию в Славянске. По словам мэра, в результате удара РФ пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где расположена социальная столовая. Выбиты окна.

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