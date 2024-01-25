На полигоне под Иловайском много погибших оккупантов: РФ пожаловалась на атаку ВСУ

Россияне пожаловались на взрывы на военном полигоне в оккупированном Иловайске Донецкой области. В результате атаки, в которой оккупанты обвинили ВСУ, есть погибшие и раненые солдаты РФ.
Взрывы на полигоне в Иловайске случились днем 24 января, об этом сообщили местные паблики и жители. Пока ни одна из сторон российская или украинская официально не сообщила об этом обстреле.
Как сообщают в российских Telegram-каналах, результатом обстрела, вероятно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, на военном полигоне вблизи поселка Покровка есть погибшие и раненые российские солдаты.
Точное количество пострадавших пока не известно.
Напомним, что ВСУ мощно ударили на юге и уничтожили сотни россиян. Украинские бойцы на Таврическом направлении 19 января ликвидировали 356 российских оккупантов, а также уничтожили 13 единиц вражеской техники.
ВСУ ударом HIMARS уничтожили командира "элитного" полка РФ вместе с ЗРК Оса. В Херсонской области украинские защитники уничтожили вражеский ЗРК "Оса", когда там находился командир второго зенитно-ракетного полка ВДВ армии РФ подполковник Руслан Атанов.
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