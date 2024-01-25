'Простого решения войны в Украине не будет': Шольц сделал важное заявление

Если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать, считает Шольц.

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Шольц сделал заявление о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная Мариупольская бригада, ОПУ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что простого решения войны в Украине не следует ожидать. Кроме того, не стоит думать, что вторжение РФ продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.

"Ни одна страна не стремится к миру больше, чем Украина. Но после двух лет войны мы также должны признать, что простого решения не предвидится. В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", - подчеркнул Шольц на пресс-конференции.

По его словам, если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать. Кроме того, Киеву нужен четкий сигнал о решимости Европы в поддержке.

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"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета, столько, сколько необходимо", - заявил Олаф Шольц.

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о предоставлении Украине большого пакета помощи. Германия предоставит Украине военные товары на более 7 млрд евро в 2024 году. Эта помощь будет частью совместных усилий стран-партнеров.

Канцлер Германии сделал важное заявление о помощи Украине и поставке оружия. Американская военная помощь Украине испытывает задержки в Конгрессе США, Шольц настаивает на активизации европейских стран.

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