'Простого решения войны в Украине не будет': Шольц сделал важное заявление

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что простого решения войны в Украине не следует ожидать. Кроме того, не стоит думать, что вторжение РФ продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.
"Ни одна страна не стремится к миру больше, чем Украина. Но после двух лет войны мы также должны признать, что простого решения не предвидится. В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", - подчеркнул Шольц на пресс-конференции.
По его словам, если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать. Кроме того, Киеву нужен четкий сигнал о решимости Европы в поддержке.
"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета, столько, сколько необходимо", - заявил Олаф Шольц.
Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о предоставлении Украине большого пакета помощи. Германия предоставит Украине военные товары на более 7 млрд евро в 2024 году. Эта помощь будет частью совместных усилий стран-партнеров.
Канцлер Германии сделал важное заявление о помощи Украине и поставке оружия. Американская военная помощь Украине испытывает задержки в Конгрессе США, Шольц настаивает на активизации европейских стран.
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