Поставок недостаточно: Шольц сделал важное заявление о помощи Украине

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, запланированных поставок оружия в Украину от стран ЕС недостаточно.

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Шольц обратился к странам-членам ЕС с важным призывом / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что большинство стран Европейского Союза предоставляют недостаточно оружия Украине для противостояния российскому вторжению и призвал союзников активизировать свои усилия. Об этом сообщает Reuters.

Учитывая то, что американская военная помощь Украине подвергается задержкам в Конгрессе США, Шольц настаивает на активизации европейских стран, подтверждая свою готовность оказывать Киеву поддержку столько, сколько это потребуется.

"Каким бы значительным ни был немецкий вклад, его будет недостаточно для обеспечения безопасности Украины в долгосрочной перспективе, - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине. Поэтому я призываю союзников по Европейскому Союзу усилить свои усилия в отношении Украины. Запланированных поставок оружия в Украину большинством стран-членов ЕС недостаточно", - добавил он. видео дня

Шольц заявил, что правительство Германии обратилось к Европейскому Союзу с просьбой уточнить у отдельных стран-членов, какие именно поставки они планируют, поскольку, возможно, не обо всех из них известно.

Канцлер выразил убеждение, что ЕС примет предложенный пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на предстоящем экстренном саммите 1 февраля.

Помощь Украине от стран-партнеров

В Германии нарастает критика канцлера Олафа Шольца из-за отказа поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Украину. Об этом заявил бывший президент Германии Йоахим Гаук.

Главный представитель Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд сообщил, что в Конгрессе США готовится соглашение по границе и иммиграции, которое позволит разблокировать средства для оказания помощи Украине. По его словам, текст этого соглашения, которое может открыть доступ к десяткам миллиардов долларов помощи для Украины, может быть опубликован уже на этой неделе.

Даже если США не предоставят финансирование военной помощи на сумму более $61 миллиард, Украина продолжит бороться с российскими оккупационными войсками. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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