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"Чтобы у россиян не было резервов": эксперт раскрыл новые поставки оружия от Запада

Юлия Закрепа
25 января 2024, 10:43
Запад демонстрирует готовность к собственной обороне, причем не только Украины.
'Чтобы у россиян не было резервов': эксперт раскрыл новые поставки оружия от Запада
Запад увеличивает помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

В интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал, что Европа и Штаты наконец-то начали реально оценивать ситуацию в Украине, и направлять это понимание в помощь.

"Определенная переоценка ситуации происходит постоянно - появляются новые факторы, ломаются стереотипы. В начале полномасштабного вторжения России Запад все-таки не думал о том, что эта война может представлять какую-то угрозу непосредственно ему, а потом полагался на экономические санкции и другие способы унять российскую агрессию. Не противодействовать, не наказать, а унять, то есть как-то заморозить или остановить. А сейчас приходит понимание, что это были иллюзии, и нужно готовиться к прямому столкновению", - отметил Горбач.

Он также рассказал, что сейчас Запад демонстрирует готовность к собственной обороне, причем не только Украины, но и обороноспособности именно европейских государств.

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"Поэтому они переориентируют свою политику на приоритеты безопасности, которые становятся гораздо более важными, чем год или два назад. Соответственно, больше средств будет вкладываться в оборону - в производство оружия, техники, боеприпасов и тому подобное. Также есть понимание на стратегическом уровне, что для того, чтобы война не перешла на территории других стран Европы, Украина должна быть достаточно обороноспособной, чтобы сдерживать российские войска на своем фронте. То есть чтобы у россиян не было резервов для прямого нападения на другое европейское государство", - добавил Горбач.

Напомним, что Алексей Гетьман раскрыл, почему Запад медлит с военной помощью Киеву. Он считает, что Запад не хочет видеть реальность, потому что это разрушит планы многих чиновников, которые поддерживают контакты с Россией, сидят на финансовых потоках.

НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией. Роб Бауэр отметил, что хотя Вооруженные силы уже готовы к началу войны, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту.

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