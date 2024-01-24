США выделят Украине почти 12 млрд долларов: куда пойдут деньги

Джанет Йеллен "подчеркнула важность принятия Конгрессом мер по финансовой поддержке Украины как можно быстрее".

https://glavred.info/world/ssha-vydelit-ukraine-pochti-12-mlrd-dollarov-kuda-poydut-dengi-10535684.html Ссылка скопирована

Джанет Йеллен заверила, что администрация президента США намерена выделить Киеву бюджетную поддержку / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

США намерены выделить Украине бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов. Деньги направят на покрытие расходов украинского правительства и поддержку экономики страны в условиях войны. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время виртуальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Как пишет Reuters, заявлении Министерства финансов США говорится, что Йеллен "подчеркнула важность принятия Конгрессом мер по финансовой поддержке Украины как можно быстрее".

В США надеются, что другие страны последуют примеру и помогут Украине. По прогнозам, "страны-доноры" обеспечат примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании в 2024 году, которое поддерживает жизненно важные правительственные операции, включая больницы, школы и службы экстренного реагирования.

видео дня

"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехом на поле боя. Это также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран", - заявили в Минфине США.

"Предоставление финансовой поддержки Украине поможет Украине выиграть войну и продвинет интересы национальной безопасности США во всем мире", - добавили в Казначействе.

Военная помощь США

Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс США должен ускорить решение о продлении военной поддержки Киева. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса и членами комитетов Палаты представителей, чтобы обсудить необходимость выделения помощи Украине. Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Киева и послать мощный сигнал о решимости США.

Ранее представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, так как стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.