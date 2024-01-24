В США сделали заявление о масштабном наступлении армии РФ: оккупанты изменили тактику

Массированный ракетный удар армии РФ по Украине утром 23 января говорит о попытках "сломать волю и позвоночник" украинцев.

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Ситуация на фронте может измениться / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки пока не видят серьезного наземного наступления армии агрессора России. Впрочем, оно может начаться, когда земля станет тверже.

"Мы не видим большого движения на фронте. Ни одна из сторон не достигла большого прогресса, и мы не видим какого-либо серьезного подталкивания россиян к какому-то наземному наступлению. И я не исключаю, что они не попытаются этого, когда почва станет тверже", - сообщил Кирби.

Он также отмечает, что массированный ракетный удар армии РФ по Украине утром 23 января говорит о попытках "сломать волю и позвоночник" украинцев. По словам Кирби, Москва пытается уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, но не достигает своих целей.

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"Итак, частично это попытка сломать позвоночник украинскому народу, но также и попытка заставить украинцев продолжать использовать боеприпасы", - заявил представитель Белого дома.

Напомним, что стало известно, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте. Россия собирается продолжать наступление, однако, противостоять ВСУ этому не могут, ведь украинским бойцам нужны боеприпасы, сообщил журналист Фредерик Плейтген.

В ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине. Во время ракетной атаки 23 января войска РФ преимущественно применяли ракеты, летящие по баллистической траектории, однако не все они достигли своих целей.

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