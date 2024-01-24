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Оккупанты привлекают свои "элитные" войска: Братчук рассказал о боях на Херсонщине

Юлия Закрепа
24 января 2024, 14:00
Враг пытается максимально задействовать все доступные ему средства, подчеркнул Братчук.
Оккупанты привлекают свои 'элитные' войска: Братчук рассказал о боях на Херсонщине
Ситуация на левом берегу Днепра неизменна / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstatemap

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что на Херсонщине, на левом берегу Днепра, в районе села Крынки, российские оккупанты привлекают свои "элитные" войска.

"Командующий российской группировки "Днепр" генерал Теплинский пытается использовать на этом направлении те войска, которые они считают "элитными". Речь идет, прежде всего, о так называемых воздушно-десантных войсках РФ, о морской пехоте. Это и 810-я бригада с пропиской в городе Севастополь. Соответственно, и мотострелковые подразделения оккупанты задействуют. Не гнушаются использовать также свои подразделения "шторм-z", - рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Впрочем, по словам Братчука, моральное состояние этих "элитных" российских подразделений желает лучшего. Известно о нередких случаях, когда оккупанты просто бегут с поля боя. Зато продвижения вперед армия РФ на этом участке фронта нет.

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"Те штурмовые действия, которые враг пытается совершать, ни к чему не приводят. Более того, использование россиянами бронированной техники приводит к тому, что ее кладбище на левом берегу только увеличивается", - рассказал Братчук.

Он также обратил внимание на то, что враг пытается максимально задействовать все доступные ему средства. В частности, авиацию, чтобы выбить украинских военных с плацдармов на левобережье.

"Логистика сложная, это, мягко говоря, для нас, потому что форсирование Днепра это всегда это подвиг. Форсирование Днепра под огнем противника - это подвиг. Враг пытается давить и на танки. Пытается задействовать авиацию и весь арсенал, который имеет сегодня в наличии. Поэтому можно только себе представить, насколько сложная ситуация. Но наши ребята бьют врага", - подчеркнул Сергей Братчук.

Ситуация на Херсонщине: что известно

Напомним, что ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, расширяя занятый плацдарм.

Гуменюк рассказала о ходе боевых действий на левом берегу Днепра. По словам руководитель ОК "Юг", россияне значительно активизировались на левом берегу Херсонщины с целью выбить украинских военных из занятых плацдармов.

В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра. Российские оккупанты на левом берегу Днепра теряют 50-70% личного состава и техники в ходе каждого штурма позиций Сил обороны. На левобережье Херсонщины есть сложности с логистикой.

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война в Украине ВСУ новости Херсона Левый берег Херсонская область
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