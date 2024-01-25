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Путин поставил оккупантам новые ключевые задачи к перевыборам - разведка

Юлия Закрепа
25 января 2024, 15:39
Россия всегда отдавала приоритет военным расходам на реинвестирование в общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году.
Путин поставил оккупантам новые ключевые задачи к перевыборам - разведка
Путин поставил российской армии новые цели / коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, pexels.com

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что война против Украины и сокращение расходов на ЖКХ привели к массовым отключениям тепла и электричества на территории России в условиях зимы.

Разведка Британии в Twitter сообщила, что за последние месяцы в 16 населенных пунктах России произошли сбои в отоплении. Эти сбои в условиях минусовой температуры усложняют проблему, которая преследовала российские города и поселки в течение десятилетий, но, вероятно, стала еще более острой из-за российской политики военного времени

По данным британской разведки, Россия всегда отдавала приоритет военным расходам на реинвестирование в общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году. Многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя проблем при сокращении ассигнований из Москвы, что привело к падению расходов на техническое обслуживание.

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Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников, говорится в сообщении.

"Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить снабжение жителей теплом и электричеством. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина накануне предстоящих президентских выборов в России", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Путиным. По его словам, этот разговор был театральной постановкой со стороны президента страны-агрессора. Путин поднял вопрос об инциденте, произошедшем в оккупированном Россией Крыму.

Президент Чехии сказал, когда Путин усилит давление на фронте. Прекращение помощи Украине не остановит начатую Россией войну, поэтому союзники должны помочь Киеву добиться "наилучшего возможного результата".

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