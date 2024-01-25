Путин поставил оккупантам новые ключевые задачи к перевыборам - разведка

Россия всегда отдавала приоритет военным расходам на реинвестирование в общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году.

https://glavred.info/world/putin-postaviv-okupantam-novi-klyuchovi-zavdannya-na-viyni-do-pereviboriv-rozvidka-10536134.html Ссылка скопирована

Путин поставил российской армии новые цели / коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, pexels.com

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что война против Украины и сокращение расходов на ЖКХ привели к массовым отключениям тепла и электричества на территории России в условиях зимы.

Разведка Британии в Twitter сообщила, что за последние месяцы в 16 населенных пунктах России произошли сбои в отоплении. Эти сбои в условиях минусовой температуры усложняют проблему, которая преследовала российские города и поселки в течение десятилетий, но, вероятно, стала еще более острой из-за российской политики военного времени

По данным британской разведки, Россия всегда отдавала приоритет военным расходам на реинвестирование в общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году. Многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя проблем при сокращении ассигнований из Москвы, что привело к падению расходов на техническое обслуживание.

видео дня

Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников, говорится в сообщении.

"Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить снабжение жителей теплом и электричеством. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина накануне предстоящих президентских выборов в России", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Путиным. По его словам, этот разговор был театральной постановкой со стороны президента страны-агрессора. Путин поднял вопрос об инциденте, произошедшем в оккупированном Россией Крыму.

Президент Чехии сказал, когда Путин усилит давление на фронте. Прекращение помощи Украине не остановит начатую Россией войну, поэтому союзники должны помочь Киеву добиться "наилучшего возможного результата".

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.