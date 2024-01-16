Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

В британской разведке проанализировали ход боевых действий на восточном и южном направлении боевых действий в Украине.

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В британской разведке оценили вероятность захвата россиянами Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Великобритании проанализировало попытки России окружить Авдеевку и предполагает, что успехи оккупантов в этом районе маловероятны в ближайшем будущем. Об этомидетречь в разведывательном отчете Минобороны Британии.

"За последнюю неделю ни российские, ни украинские войска не заняли ни одной значительной территории", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что даже после успешного захвата Марьинки в декабре 2023 года Российская Федерация не смогла использовать этот прогресс для продолжения наступательных действий ни на запад в направлении Курахово, ни на юг в направлении Новомихайловки.

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По данным британской разведки, ключевым направлением действий российских войск остается Авдеевка в Донецкой области. Однако пока войска Российской Федерации получили очень ограниченные территориальные успехи, понесли значительные потери как в материальных ресурсах, так и в живой силе. Поселок Степное остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к маршруту снабжения в Авдеевку.

"Попытки России изолировать город (Авдеевку, - ред.) маловероятны по крайней мере в течение следующей недели", - считают в Британии.

Кроме того, в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в Крынках на левом берегу Херсонской области украинская морская пехота продолжает удерживать свои позиции, несмотря на попытки российских сил выбить их с этого направления. По данным разведки, вероятно, борьба за эту территорию будет продолжаться и в дальнейшем.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение более трех месяцев украинский гарнизон удерживает свои позиции в Авдеевке, несмотря на давление российских войск. военный аналитик Роман Свитан считает это направление действий чрезвычайно важным и подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины не планируют отступать из Авдеевки, поскольку это может привести к еще большим потерям.

После новогодних праздников враг уменьшил свою активность, но быстро возобновил наступательные действия. Оккупанты активно действуют неподалеку от Степного и пытаются прорвать линию обороны, чтобы прорваться в Авдеевку через промышленную зону.

Российская армия готовится к возобновлению атак вблизи Авдеевки. Как отметил офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов, несмотря на поражение оккупантов в битве за город в 2023 году, они активно пытаются набрать силы и ресурсы для новых попыток штурма.

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