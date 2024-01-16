В Укрэнерго рассказали, грозит ли Украине блэкаут этой зимой

Оккупанты накапливает ракеты. Ракетные удары могут быть совершенно разными, сказал Виталий Зайченко.

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Есть ли риск блэкаута в Украине - ответ Укрэнерго / коллаж Главред, фото УНИАН

Блэкаут в Украине исключать нельзя. Однако на данный момент, если не брать во внимание ракетные удары РФ, предпосылок для перебоев с электроэнергией нет. Об этом заявил главный диспетчер Укрэнерго Виталий Зайченко.

"Мы понимаем, что у нас война, агрессор накапливает ракеты. Мы видим, что идет поставка вооружения из Южной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блекаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести обстрелы "за скобки", то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", – сказал Зайченко в интервью Экономической правде.

Представитель Укрэнерго добавил, что ежедневно фиксируются сотни хакерских атак россиян на диспетчерский центр. Благодаря мощной команде по киберзащите ни одной успешной атаки не было.

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Зайченко подчеркнул, что в Украине растет потребление электроэнергии. В частности, 11 января был очередной рекорд потребления с начала войны. Его удалось покрыть благодаря трем факторам.

Во-первых, была восстановлена достаточная часть генерации. Во-вторых, из-за теплого декабря есть большая проточность воды по Днепру и Десне.

Третий фактор – непогода, из-за которой 10 января было выключено более тысячи населенных пунктов, это более 600 мегаватт.

"Если бы не отключение, весь дефицит мы могли бы не покрыть", - сказал Зайченко.

Риски блэкаута в Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что отключения электроэнергии в Украине не планируются, при условии отсутствия сильных вражеских обстрелов и природных катастроф.

Еще в декабре в Украине были составлены графики отключений света.

В Укрэнерго пояснили, где ждать отключений. В центральном регионе Украины из-за атаки русскими дронами повреждены магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго

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