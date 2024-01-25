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Украине грозят потери: президент Чехии сказал, когда Путин усилит давление на фронте

Анна Ярославская
25 января 2024, 08:50
Прекращение помощи Украине не остановит начатую Россией войну, поэтому союзники должны помочь Киеву добиться "наилучшего возможного результата".
Петр Павел, Владимир Путин
Петр Павел считает, что Путин захочет показать результат на фронте перед выборами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Накануне выборов в России армия РФ попытается усиливать военное давление, чтобы показать "результат" незаконного вторжения в Украину. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел и призвал не прекращать помощь Украине и помочь Киеву добиться "наилучшего возможного результата".

Павел отметил, что у российского диктатора Владимира Путина, вероятно, не будет конкурентов на выборах, но он все же хочет показать россиянам решительность, а Украине это может грозить потерями, пишет издание České noviny.

"Не стоит ожидать, что у Путина может появиться на выборах серьезный соперник, который может ему угрожать. Но все же ему тоже нужно показать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь", – сказал президент Чехии.

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Он призвал партнеров продолжать и усиливать помощь украинскому государству, поскольку считает, что заморозка помощи не остановит российскую агрессию.

Кроме того, по его мнению, у украинской армии сейчас нет ресурсов для того, чтобы полностью вытеснить российских оккупантов со своей территории.

"Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Мы должны заставить Украину сыграть лучший результат и сохранить поддержку демократического мира", – отметил Павел.

По его мнению, страну-агрессор Россию не нужно недооценивать, ведь она не является слабым противником, и на войну нужно смотреть реалистично.

Как сообщал Главред, ранее Петр Павел уже говорил, что в полномасштабной войне против Украины в 2024 году произойдут "значительные сдвиги". Изменения будут связаны с выборами президентов РФ и США. Причем перемены могут быть не такими, какими хотели бы их видеть на Западе.

Также Павел говорил, что поддержка Украины является важным фактором безопасности для Чехии. Даже несмотря на критику со стороны некоторых политиков и граждан, президент Чехии и в дальнейшем будет помогать Украине.

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