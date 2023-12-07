'Не хотим подчиняться': президент Чехии высказался о поддержке Украины

Поддержка Украины стала раздражающим фактором для некоторых политиков и граждан Чехии, но России и ее властным амбициям нельзя отступать.

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Поддержка Украины стала раздражающим фактором для некоторых политиков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Поддержка Украины является важным фактором безопасности для Чехии. Даже несмотря на критику со стороны некоторых политиков и граждан, президент Чехии и в дальнейшем будет помогать Украине. Об этом сообщил чешский президент Петр Павел и опубликовало издание Novinky.cz.

"Поддержка Украины стала фактором раздражения для некоторых политиков и граждан", - отметил президент Чехии.

По его словам, Россия не будет уважать международное право и будет пытаться все шире влиять на события за пределами своих границ. Он также добавил, что у России не должно возникнуть ощущения, что она достижима своих целей с помощью любой агрессии.

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"Если мы не хотим подчиняться, у нас нет другого выхода, как поддерживать Украину", - сказал Павел.

Президент признал, что важно не отступать перед Россией и не допускать ее агрессии, поскольку это может угрожать не только Украине, но и безопасности Чехии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявив, что поддержка Украины важна для безопасности его страны. Чехия видит угрозу в стремлении России к расширению влияния за пределами своих границ и опасается того, что РФ может оказаться по соседству со Словакией. Именно поэтому их поддержка Украины является частью стратегии предотвращения возможных агрессивных действий России, которые могут распространиться на их страну.

Прогнозы Чехии по войне в Украине

Напомним, президент Чехии Петр Павел призвал Запад оказывать поддержку Украине. По его словам, победа России в войне будет иметь серьезные последствия для всей Европы.

Также страны НАТО считают Россию основной угрозой для европейской безопасности и готовятся к возможному конфликту высокой интенсивности на континенте. Президент Чехии Павел высказал предположение, что восстановление РФ может занять пять-семь лет, в зависимости от развития войны в Украине.

Как ранее сообщал Главред, Петр Павел считает, что текущая ситуация на фронте не демонстрирует преимущества Украины в войне. Время, по его мнению, способствует стране-агрессорке – России. Павел также считает, что Россия будет оценивать результатов президентских выборов в США уже в следующем году.

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