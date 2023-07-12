Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

Лидеры государств НАТО заверили президента Владимира Зеленского, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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Зеленский, Павел / коллаж Главред, фото УНИАН

Все лидеры государств, которые входят в НАТО, заверили, что будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответе на вопрос журналиста портала "РБК-Украина" на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Я сегодня на саммите видел поддержку от США, Германии, Франции, Польши, не все страны называю, но все лидеры заверили меня, а значит, заверили наш народ и военных, что будут помогать и поддерживать нас столько, сколько нужно. Но все это зависит и от того, какие действия будут у нас на поле боя", - сказал Зеленский.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть "окно возможностей" для достижений на фронте до конца 2023 года. Эти достижения якобы станут основой для переговоров с РФ.

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Возможны ли переговоры между Украиной и Россией

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорным субъектом мировой политической арены. Директор Кремля Владимир Путин слабый, лживый и не контролирующий ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не придерживается каких-либо достигнутых договоренностей.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина никогда не пойдет на переговоры с агрессором Россией, если Москва не заберет своих оккупантов с захваченных территорий. По словам гаранта, Киев не согласится со сценарием замороженной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, когда могут начаться мирные переговоры. По его словам, украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года.

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