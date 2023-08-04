Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты пытались поиздеваться над украинками

В одном из ресторанов Чехии официант решил низкопробно пошутить и вместе с коллегами включил гимн России и сирену для украинок.

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Официант, говорят девушки, стал хихикать и отпускать шуточки в духе: "Интернет только русский" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Чехии фанаты страны-агрессора РФ пытались высмеять пару девушек-украинок, но потерпели весьма прискорбное фиаско. Об этом одна из них рассказала на своей странице в TikTok.

Украинки решили принять пищу и пришли на обед в один из чешских ресторанов. Это обернулось для них печальным инцидентом.

Девушка говорит, что едва они присели за столик, то сразу у официанта попросили пароль от ресторанного Wi-Fi. Он услышал, видимо, акцент в их чешских фразах, после чего немедленно стал хихикать и отпускать шуточки в духе: "Интернет только русский".

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"Мы сперва не обратили внимания и ждали своего заказа. Через пять минут они включили гимн России. Мы зашли внутрь и спросили: "Это гимн России? На что они сказали: "да". Сказав, что я украинка, нам ответили: "И что?". Посмеялись и включили звук сирены", – сказала девушка.

Потом она отметила, что администрация заведения немедленно извинилась перед ней и подругой и быстро уволила официанта. И потому она призвала других украинцев не писать негативные отзывы на данную точку общепита и другие рестораны, которые не причастные к событию (для того, чтобы не портить им репутацию).

Напомним, ранее женщина из страны-агрессора, России, говорила что терпела невыносимую "русофобию" от персонала в турецком отеле Fame Residence Goynuk в городе Кемер.

"На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я "пошла вон". И постоянно повторял: "Да кто ты такая!". В Турции была раз 100! Последние годы вообще путешествовали с мужем на машине самостоятельно по разным уголкам страны. Всегда было прекрасное отношение к нам. В этот раз тоже отель выбирала очень долго, читала отзывы, изучала фото. В итоге отвратительное отношение персонала!" – негодовала туристка из страны-агрессора.

До того россиянку Оксану Маряхину за выкрикивание лозунга "Слава России!" перед украинцами в Греции жестоко избили на пляже.

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках. Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила она.

Криоме того, на пляже Турции произошел конфликт между украинками и россиянами. Один из россиян грубо высказывался в сторону мам с детьми из Украины, которые находились там на отдыхе, затем начал оскорблять всех украинцев в целом и в конце концов признался, что он якобы лично убивал украинцев на фронте во время войны страны-агрессора России против Украины.

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