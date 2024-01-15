350 'Шахедов': военная разведка раскрыла производство дронов в России

Генерал-майор заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что по данным украинской разведки, Россия ежемесячно производит 330-350 дронов "Шахед".
"По нашей оценке, они могут изготовить (столько они, например, сделали в течение декабря) 330-350 единиц этих БПЛА. Но, опять же, это зависит от того, есть ли детали, потому что, например, могут быть корпуса, боевые части, но нет двигателей", - сказал он в интервью "РБК-Україна".
Скибицкий также объяснил, почему есть разное количество применяемых беспилотников.
"Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они на сегодня исчерпываются, и все эти БПЛА, которые запускаются, буквально поступают с конвейера", - отметил он.
Напомним, что Иран разработал для России новую модель "Шахеда". Новый дрон-камикадзе Shahed-107 с V-образным "хвостом". Этот дрон имеет длину около 2,5 м и размах крыльев в 3 метра, благодаря чему БПЛА можно запускать с транспорта.
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетой. В результате атаки повреждены сразу 16 домов в Новоалександровской общине. Также оккупанты атаковали регион "Шахедами". Украинские силы ПВО смогли сбить их, но обломки упали на дома.
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