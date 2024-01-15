Это не энергетика: в ГУР назвали цель последних ракетных ударов по Украине

В ГУР предупреждают о возможности новых российских ударов об энергетической инфраструктуре Украины.

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В ГУР назвали цель последних ракетных ударов по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Этой зимой российские ракетные удары направлены не против энергетической инфраструктуры Украины, а на объекты оборонно-промышленного комплекса. Однако остается угроза для энергетической системы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"На сегодня основные усилия РФ сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это прежде всего объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", - сказал он.

Представитель Главного управления разведки подчеркнул, что Россия не достигает тех целей, которые перед собой ставит. Кроме того, оружие, которое используют оккупанты, в частности "Кинжалы", является очень неточным, и гражданское население страдает от него больше всего.

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Одновременно с этим Скибицкий подчеркнул, что то, что россияне не атакуют энергетические объекты, не означает, что они не изучают состояние нашей энергетики.

Он также заявил, что оккупанты продолжают регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов с целью иметь возможность атаковать их в случае необходимости. Таким образом, угроза для украинской энергетической системы остается.

Масштабные обстрелы территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 января российские оккупанты совершили ракетный удар по Харькову. Под удар попал детский оздоровительный лагерь на окраине города.

В ночь на 29 декабря российские войска осуществили масштабный удар по Украине, использовав 36 дронов "Шахед" и 122 ракеты воздушного базирования. Согласно материалу издания "Экономическая правда", эта атака обошлась Российской Федерации в 1,273 млрд долларов.

В последнее время российские оккупанты увеличили количество ракетных атак на города Украины. По словам главы разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, эта активность со стороны РФ может быть связана со страхом перед истребителями F-16.

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