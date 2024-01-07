Здания превратились в руины: россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетой

В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 16 домов в Новоалександровской общине.

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Оккупанты атаковали ракетами и дронами Днепропетровскую область / коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами. Украинские силы ПВО смогли попасть в ракету, но ее обломки упали на дома. Об этом заявил глава местной ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки повреждены сразу 16 домов в Новоалександровской общине. Также оккупанты атаковали регион "Шахедами".

"Не дают покоя российские оккупанты Никопольщине. Сегодня направили на районный центр дрон-камикадзе. Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия", - написал Лысак. видео дня

Сообщается, что обломки российской ракеты полностью уничтожили один дачный дом. Также была уничтожена хозяйственная постройка, еще 2 изуродованы.

"В который раз напоминаю - пока наши воины "охотятся" на смертоносное оружие врага, будьте в безопасных местах. Это правило сохраняет самое ценное-жизнь!"- добавил глава ОВА.

Сообщается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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