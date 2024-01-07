Здания превратились в руины: россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетой

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами. Украинские силы ПВО смогли попасть в ракету, но ее обломки упали на дома. Об этом заявил глава местной ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки повреждены сразу 16 домов в Новоалександровской общине. Также оккупанты атаковали регион "Шахедами".
"Не дают покоя российские оккупанты Никопольщине. Сегодня направили на районный центр дрон-камикадзе. Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия", - написал Лысак.видео дня
Сообщается, что обломки российской ракеты полностью уничтожили один дачный дом. Также была уничтожена хозяйственная постройка, еще 2 изуродованы.
"В который раз напоминаю - пока наши воины "охотятся" на смертоносное оружие врага, будьте в безопасных местах. Это правило сохраняет самое ценное-жизнь!"- добавил глава ОВА.
Сообщается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Ракетный удар РФ по Украине
В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.
Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.
Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.
Другие новости:
- Зеленский лишил главу СБУ звания генерал-майора: что произошло
- "Не бросайте их в окопы": офицер жестко высказался о проблеме с мобилизацией
- На Шольца сильно "давят": в Германии требуют передать Украине ракеты Taurus