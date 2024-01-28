Армия РФ атакует 50 раз за сутки: военные раскрыли ситуацию на фронте для CNN

Украинские военные, официальные лица и спикеры предоставили неприукрашенную оценку текущей позиции Украины на поле боя. Они рассказали о наступательных операциях России вдоль большей части линии фронта.
Журналисты издания CNN рассказали, что боевые действия ведутся на северо-востоке на участке, где стыкуются Харьковская и Луганская области. Ранее на этой неделе Украина объявила, что отвела свои силы из села Крохмальное, чтобы занять более выгодные оборонительные позиции на возвышении. Российские силы продолжают наступление в этом районе.
В сообщении Генштаба армии говорится, что украинские войска подверглись 13 обстрелам населенных пунктов Табаевка и Стельмаховка, соответственно на северо-запад и юг от Крохмального.
"Противник сосредотачивается на большом количестве артиллерийских обстрелов, пытаясь наступать", - сообщил представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.
Известно, что эти небольшие населенные пункты, расположенные примерно в 100 километрах к востоку от Харькова, вблизи главного водного пути с севера на юг, реки Оскол. Далее на юго-восток, в районе Бахмута, где ровно год назад сосредоточилась зимняя наступательная операция России, украинские войска также сообщают, что находятся под усиленным давлением.
"Враг накапливает силы... Они штурмуют каждый день", - рассказал сержант 92-й отдельной бригады Олесь Маляревич о позиции оккупантов вблизи разрушенных сел Клещеевка и Андреевка.
Он подчеркнул огромную угрозу, которую сейчас представляют беспилотники, влияние которых на поле боя значительно возросло за последний год. У россиян, по его словам, значительно больше беспилотников, чем у Украины, в том числе оснащенных ночным видением.
Клещеевка и Андреевка представляют собой крайний восточный край скромных территориальных приобретений Украины вокруг Бахмута, земли, отвоеванной в сентябре в рамках контрнаступления Украины во второй половине прошлого года.
Попытки Украины летом продвинуться на юг от города Орехов до Токмака, что рассматривается как ключевой первый шаг в возможном движении, чтобы разорвать сухопутный коридор России в Крым, достигли только Роботино, чуть более 20 километров на юг, передает CNN.
"В целом оккупанты очень активны, они увеличили количество наступательных и штурмовых операций. Уже вторые сутки подряд они проводят по 50 боевых действий в сутки. Враг активен на всех направлениях. В Запорожской области враг пытается отбить утраченные позиции", - отметил Александр Штупун.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников. В Донецкой области российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить нескольких украинских "опорников", однако основная задача по выходу к главной трассе снабжения.
Полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом. Сергей Сидорин отметил, что при условии надлежащего обеспечения снарядами, Силы обороны Украины смогут продолжить освобождение территории Украины от врага.
Боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке. По словам военнослужащего Сергея Волкова, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Адвеевки с 3 направлений при этом периодически применяя бронетехнику.
Больше военных новостей:
- СБУ мощно ударила по нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе - СМИ
- "Простого решения войны в Украине не будет": Шольц сделал важное заявление
- На полигоне под Иловайском много погибших оккупантов: РФ пожаловалась на атаку ВСУ