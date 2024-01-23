'Этой ночью': военный эксперт раскрыл, когда РФ снова нанесет массированный удар

Сегодня днем, 23 января, воздушная тревога с самолетами Ту-22М3 могла оказаться не ложной, не фальш-цели.

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Когда РФ готовит массированный обстрел Украины / коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, ГСЧС

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько времени РФ вероятно нужно на подготовку к новой массированной атаке по Украине.

Эксперт в интервью для ТСН подчеркнул, что прогнозировать, когда Россия может снова нанести массированный ракетный удар по Украине, к сожалению, нельзя.

"Мы можем ожидать хоть сегодня. Вообще непредсказуемые действия российского командования. Даже сегодня днем воздушная тревога с самолетами Ту-22М3 могла оказаться не ложной, не фальш-цели. Одна-две ракеты могли бы быть настоящими", - рассказал Олег Жданов. видео дня

По его словам, в России надеются, что украинцы устанут бегать к укрытиям и скажут правительству дать мир любой ценой.

"Этого и добивается Российская Федерация. Медведев говорит в своих заявлениях, что Украина может чувствовать себя в безопасности только в составе братского государства Союзного. Лавров на Совбезе ООН говорит, что они миротворцы и всегда были за переговоры", - говорит военный эксперт.

Атака РФ по Украине 23 января

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине 23 января 2024 года - авто в огне в Киеве и уничтожение дома в Харькове. Движение ракет было зафиксировано над Черкасской, Винницкой, Запорожской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областями.

В Харькове возросло количество жертв, тысячи жителей без света и тепла. По словам Олега Синегубова, оккупанты нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов с С-300, ракетами Х-32 и "Искандер".

В ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине. Юрий Игнат сообщил, что не все ракеты, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей. Россияне применили комбинированную атаку по территории Украины.

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