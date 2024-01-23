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Удар РФ по в Харькову: выросло число жертв, тысячи жителей без света и тепла

Алексей Тесля
23 января 2024, 13:36обновлено 23 января, 15:03
Несмотря на усилия медиков, в больнице скончались двое раненых харьковчан.
Харьков
Последствия ракетного удара РФ по Харькову / Коллаж: Главред, Фото: kh.dsns.gov.ua

В результате российского ракетного удара утром во вторник, 23 января, в Харькове погибли 5 человек.

"Несмотря на усилия медиков, в больнице скончались двое раненых. По состоянию на данный момент количество погибших в результате обстрела Харькова возросло до пяти человек, 46 – ранены", - cообщает Офис генпрокурора.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил о 51 травмированном человеке. Всех пострадавших доставили в больницы. Среди взрослых – 5 в тяжелом состоянии. Под завалами одного из домов оказалась семья: мужчина – женщина и ребенок. Мужчина спасен, операция ГСЧС продолжается.

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По словам Синегубова, оккупанты нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов с С-300, ракетами Х-32 и "Искандер".

Подробности удара РФ по Харькову

В результате утренних ракетных ударов по Харькову пострадали не менее 30 жилых домов, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах были вынуждены отключить отопление. У 14 отключено электричество, в 12 - газоснабжение. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева", - написал Терехов в Telegram.

В результате российских ударов по Харькову были повреждены трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии оператора системы распределения "Харьковоблэнерго". В результате без света остались почти 11 тыс. потребителей.

В то же время в результате вражеских обстрелов от электроснабжения были отключены потребители в населенных пунктах Харьковщины. Продолжаются работы по восстановлению.

  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову kh.dsns.gov.ua
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову kh.dsns.gov.ua
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову kh.dsns.gov.ua
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову kh.dsns.gov.ua
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову kh.dsns.gov.ua
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову kh.dsns.gov.ua
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову kh.dsns.gov.ua
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову kh.dsns.gov.ua

Удар РФ по Украине

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли ракетоносцы и запустили ракеты по Украине. Ракетный удар страна-агрессор нанесли в том числе и по столице Украины. В Киеве есть пострадавшие и разрушения.

Напомним, в результате утреннего ракетного удара РФ по Украине есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава МВД Игорь Клименко. В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаро.

Как сообщалось ранее, 23 января российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Всего за ночь зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет - баллистические.

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новости Харькова война России и Украины ракетный удар
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