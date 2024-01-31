"Дальнейшего успеха не имеют": ситуация у ВСУ под Бахмутом

Бои под Бахумтом продолжаются ежедневно. Силы обороны Украины стабилизируют непростую ситуацию и выбивают оккупантов из позиций.

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Как ВСУ борются под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, Википедия

Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Силы обороны держат динамику и взяли инициативу на себя. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирка Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо".

Юрий Федоренко сообщил, что тактические успехи, которых достигал враг - не имеют дальнейшего успеха и ВСУ действует с целью выбить противника с позиций.

"Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Те тактические успехи, которые имел противник, дальнейшего успеха уже не имеют. Силам обороны удается не только удерживать противника, а на отдельных участках удалось восстановить положение. Это значит выбить противника с тех позиций, которые врагу удалось занять", - рассказал Федоренко. видео дня

Также, по словам командира роты, на некоторых направлениях оккупанты применяют комплексные и разнообразные действия: наступают и пехотой, и техникой. К тому же, враг использует разные виды артиллерии. Однако Силы обороны держат динамику и инициативу в своих руках.

"На каких-то направлениях враг использует реактивную артиллерию, чтобы делать мощные артподготовки, после чего переходит к штурмовым действиям. На других оттенках фронта наоборот - прикрывает исключительно свои штурмовые группы бронированной техникой и огнем, пытаясь путем быстрого маневра заскочить", - резюмировал военный.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, в течение последних суток украинские военные уничтожили более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также было уничтожено 68 единиц военной техники и 226 вражеских дронов различных типов.

Также, российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций в районе Авдеевки. Российское военное командование применит тактику малых мобильных групп для прорыва обороны ВСУ на этом направлении.

Помимо прочего, российские оккупационные войска осуществили наступление на юго-запад от Бахмута в Донецкой области. В то же время украинские войска восстановили свои позиции, которые были потеряны, к северо-западу от Горловки.

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