Оккупанты изменили технику под Бахмутом: промерзание почвы идет на пользу врагу

Российские захватчики снова изменили тактику на фронте в Донецкой области.

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Оккупанты изменили технику под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Войска России на Бахмутском направлении перестали штурмовать Силы обороны Украины небольшими пехотными группами, они изменили тактику. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Апостроф TV.

По его словам, возвращение к использованию механизированных ударных групп обусловлено промерзанием земли. Такие погодные условия дали врагу возможность активно использовать технику.

Калашников утверждает, что ещё до недавнего времени россия отправляла на штурмы украинских позиций по 8-12 человек, однако как только изменилась погодная ситуация, они смогли применять технику на основных направлениях.

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"До этого враг пытался беречь технику, меньше беречь людей. Хотя на сегодняшний день он их и так не бережет. Если мы отражаем его контратаку, техника у него пылает, он отступает, однако человеческий ресурс он продолжает бросать в атаку. Можно сказать, он вернулся. к своей предыдущей тактике, когда был уверен, что его механизированная часть преобладает над украинской", – говорит Калашников.

Пресс-офицер добавил, что российская армия в первую очередь всегда использует артиллерию, после чего вводит небольшие колонны тяжелой техники, а затем бронированные машины с пехотой и огневой поддержкой для штурмовиков.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, Российские войска увеличивают свою активность на фронте, в частности в Луганской области, где они используют свое численное преимущество. Такой подход может привести к значительным потерям среди российских оккупантов. Об этом рассказал бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Также, российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, оккупанты осуществляют трехстороннее наступление на город и пытаются зайти в тыл Силам обороны Украины через подземные инженерные тоннели.

При этом, представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков сегодня нет. По его словам, на границе активно возводятся укрепления.

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