УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты изменили технику под Бахмутом: промерзание почвы идет на пользу врагу

Елизавета Бельмас
28 января 2024, 11:31
Российские захватчики снова изменили тактику на фронте в Донецкой области.
Оккупанты изменили технику под Бахмутом
Оккупанты изменили технику под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Войска России на Бахмутском направлении перестали штурмовать Силы обороны Украины небольшими пехотными группами, они изменили тактику. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Апостроф TV.

По его словам, возвращение к использованию механизированных ударных групп обусловлено промерзанием земли. Такие погодные условия дали врагу возможность активно использовать технику.

Калашников утверждает, что ещё до недавнего времени россия отправляла на штурмы украинских позиций по 8-12 человек, однако как только изменилась погодная ситуация, они смогли применять технику на основных направлениях.

видео дня

"До этого враг пытался беречь технику, меньше беречь людей. Хотя на сегодняшний день он их и так не бережет. Если мы отражаем его контратаку, техника у него пылает, он отступает, однако человеческий ресурс он продолжает бросать в атаку. Можно сказать, он вернулся. к своей предыдущей тактике, когда был уверен, что его механизированная часть преобладает над украинской", – говорит Калашников.

Пресс-офицер добавил, что российская армия в первую очередь всегда использует артиллерию, после чего вводит небольшие колонны тяжелой техники, а затем бронированные машины с пехотой и огневой поддержкой для штурмовиков.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, Российские войска увеличивают свою активность на фронте, в частности в Луганской области, где они используют свое численное преимущество. Такой подход может привести к значительным потерям среди российских оккупантов. Об этом рассказал бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Также, российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, оккупанты осуществляют трехстороннее наступление на город и пытаются зайти в тыл Силам обороны Украины через подземные инженерные тоннели.

При этом, представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков сегодня нет. По его словам, на границе активно возводятся укрепления.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Бахмут война России и Украины
Реклама

Главное за день

Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

12:53 Украина
За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

11:24 Украина
В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

10:39 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:21

В России массово горят военкоматы: в Британской разведке объяснили, что происходит

12:56

Церковный праздник 29 января: идти в гости сегодня - не лучшая идея

12:53

Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

12:33

"Мы все совершаем ошибки": Потап публично извинился перед Настей Каменских

11:31

Китайский гороскоп на 29 января: Коза - ждите конфликт, Кабан - говорите правду

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:31

Оккупанты изменили технику под Бахмутом: промерзание почвы идет на пользу врагу

11:27

"Эта болячка их погубит": нардеп назвал слабые места РФ, которые приведут ее к провалуВидео

11:24

За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года

Реклама
10:39

В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

10:33

Этот рецепт старинных украинских блинчиков с яблоками и маком удивит всю семью

10:17

Гороскоп на неделю с 29 по 4 февраля: Раки - побалуйте себя, Девы - уделите время родным

10:15

"Украина могла бы победить в войне быстрее": в ВМС назвали главное условие

09:16

Гороскоп на завтра 29 января 2024: Девам - проблемы с кожей, Водолеям вернут долги

09:11

ВСУ предупредили о высокой ракетной угрозе с моря: детали

08:31

РФ запустила по Украине 5 ракет и 8 Шахедов: сбить удалось не все, есть попадания

07:40

Греция передаст Украине "устаревшие" системы вооружения – СМИ

06:55

Лишь единицы найдут краба среди роз за 8 секунд: сложная оптическая иллюзия

06:41

C русскими можно не только воевать, но и побеждать ихмнение

04:38

Как избавиться от трения дверей и царапин на полу: 5 действенных решений

Реклама
03:42

Это может "убить" ваши вазоны зимой: эксперт указал на популярную ошибку

02:30

Как красиво подписать фото в Инстаграм: гениальная идея ошарашит опытного блогера

01:52

Дипломат объяснил, почему Запад не ликвидирует Путина на фоне риска войны с РФ

27 января, суббота
23:55

"Война - это бизнес": немецкий политик "взорвалась" циничными заявлениями

22:29

Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

22:01

Новые военные комплексы для ВСУ: в ОП назвали цель провокации с крушением Ил-76

21:31

"Ресурсов нет": эксперт определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте

21:13

Пылесос больше не нужен: самый легкий способ убрать шерсть с ковра, лайфхак

20:40

"Вполне могут защищать страну": нардеп признался, будут ли мобилизовывать женщин в ВСУ

20:22

Есть прилеты: в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ

19:38

Крушение Ил-76 в России: Буданов раскрыл неожиданный нюанс

19:27

Покрытие имеет значение: как выбрать между мраморной и гранитной посудой

19:07

Лунный календарь на 28 января: почему в этот день стоит вставать с постели раньше

19:00

Несколько странностей и наблюдений по поводу Ил-76мнение

18:55

Бои на границе с Харьковщиной: россияне выбрали 3 направления для наступления

18:42

"Украине нужны ресурсы": военный эксперт назвал серьезный вызов в войне с РФ

18:41

"Махровый кандидат": в ОП назвали, кто стоит за "оппозиционным" соперником Путина

18:05

Об этом знают единицы: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке пылесоса

17:54

Украина вернет контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

17:44

"Выстояла бы сто лет": Украина будет иметь все средства для победы в 2024 году - Чех

Реклама
17:14

Как почистить пуховик в домашних условиях без стирки: самый простой способ

17:00

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

16:56

Украинцы получат надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты

16:49

Мощный удар по командному пункту в Севастополе: в Крыму "слили" данные о потерях

16:15

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

16:09

ВСУ и СБУ работают: нардеп сделал прогноз о сокрушении Крымского моста

15:50

"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

14:51

Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

14:42

"Новая Московия" вместо РФ: Россия скукожится до Подмосковья – командир РДК

14:36

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять