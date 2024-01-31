Колоссальные потери в живой силе: в ВСУ рассказали о боях на важном направлении

По данным Сил обороны Таврического направления, российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку.

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В ВСУ рассказали о деталях боев на стратегическом направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Командование Объединенных сил ВС Украины

В течение последних суток украинские военные уничтожили более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также было уничтожено 68 единиц военной техники и 226 вражеских дронов различных типов. Об этом говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Там отметили, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские оккупационные войска в целом нанесли 50 ударов с использованием авиации, 2 ракетных удара, 1004 артиллерийских обстрела и провели 53 боевых столкновения.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", - говорится в сообщении. видео дня

В ОСУВ "Таврия" отметили, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили 26 атак на Авдеевском направлении, а также 11 атак у Первомайского и Невельского в Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать противника возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг не вел наступательных (штурмовых) действий.

Потери врага

В ОСУВ "Таврия" сообщили, что всего за минувшие сутки российско-оккупационные войска потеряли 453 военнослужащих. Кроме того, за последние сутки общие потери вооружения и военной техники противника выросли до 68 единиц без учета БПЛА.

Среди них 5 танков, 21 боевая бронированная машина (ББМ), 14 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 18 автомобилей и 3 единицы специальной техники.

Также ВСУ уничтожили пять вражеских складов боеприпасов. Кроме того, выведено из строя или уничтожено 226 беспилотников различных типов.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты начали использовать тактику малых штурмовых групп для наступления на Авдеевском направлении. Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Также враг смог продвинуться на юго-запад от Бахмута в Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В то же время, как отметил директор ЦРУ Уильям Бернс, ситуация на фронте в 2024 году будет достаточно сложной, однако, ключ к успеху Сил обороны Украины заключается в сохранении западной помощи Украине.

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