Три "горячие точки" на передовой: Залужный раскрыл новый план для ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о посещении зон ответственности двух оперативно-стратегических группировок войск.
Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса", написал он в своем Telegram.
"Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", - написал главком ВСУ.видео дня
С командующим Военно-морскими силами Алексем Неижпапой "подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря", - добавил Залужный.
Война в Украине
Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление на фронте. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось о том, ято РФ стянула резервы и пошла на захват крупного города. Продолжаются ежедневные штурмы российских войск, рассказал Александр Сырский.
Как сообщалось ранее, ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.
Больше новостей:
- ВСУ продвинулись возле Вербового: удалось отбить часть территории
- "Грохнули" десятки вертолетов и самолетов РФ: в ВСУ объяснили слова Зеленского
- Шесть выстрелов в командира: на юге морпех ВСУ расстрелял военного и застрелился