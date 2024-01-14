Три "горячие точки" на передовой: Залужный раскрыл новый план для ВСУ

Руководители Генштаба ВСУ провели плодотворную работу с командующими направлениями.

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Валерий Залужный посетил расположения двух ОСГВ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/CinCAFU

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о посещении зон ответственности двух оперативно-стратегических группировок войск.

Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса", написал он в своем Telegram.

"Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", - написал главком ВСУ. видео дня

С командующим Военно-морскими силами Алексем Неижпапой "подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря", - добавил Залужный.

Война в Украине

Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление на фронте. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, ято РФ стянула резервы и пошла на захват крупного города. Продолжаются ежедневные штурмы российских войск, рассказал Александр Сырский.

Как сообщалось ранее, ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

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