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Оккупанты сделали "сюрприз" Путину, поставив рекорд по потерям за 3 месяца – Коваленко

Алёна Воронина
2 февраля 2024, 13:51
Захватчикам во время 3-месячного наступления не удалось достичь каких-то важных результатов, но они сделали "сюрприз" диктатору РФ, понеся рекордные потери.

Оккупанты сделали 'сюрприз' Путину, поставив рекорд по потерям за 3 месяца – Коваленко
Оккупанты сделали "сюрприз" Путину, поставив рекорд по потерям за 3 месяца, говорит Коваленко/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российские оккупанты за три месяца наступления в Украине, которое они начали в ноябре 2023 года и продолжают и сейчас, понесли рекордные потери в личном составе и технике. При этом захватчикам не удалось достичь каких-то важных результатов на фронте.

Об этом отмечает военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в колонке для "Обозревателя". Он отметил, что за этот трехмесячный период – с ноября 2023 года по январь 2024 года включительно – было установлено несколько абсолютных рекордов по потерям техники российскими войсками, а также по потерям личного состава.

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Коваленко проанализировал цифры потерь российских оккупантов за три месяца, которые озвучивал генштаб ВСУ. За это время страна-агрессор Россия потеряли 84 740 оккупантов, 1099 танков, 1939 боевых бронированных машин (ББМ), 1978 единиц ствольной артиллерии, 130 реактивных систем залпового огня, 2 643 автомобилей, 443 единицы спецтехники, 100 систем противовоздушной обороны и 11 единиц авиационной техники.

"Абсолютный рекорд был установлен в декабре – 29 970 л.с. Ноябрь стал вторым по количеству потерь личного состава РОВ за почти два года войны – 28 550. Январь 2024 года стал третьим по количеству потерь – 26 220", – отмечает Коваленко.

Причины больших потерь в армии РФ

Коваленко отмечает, что есть несколько причин, которые привели к таким рекордным потерям в армии страны-оккупанта во время 3-месячного наступления. Первой причиной он называет погодные условия – оккупанты проводили наступление в неблагоприятный для этого зимний период, что увеличило количество потерь.

По словам эксперта, второй причиной является – отсутствие полной штатной комплектации подразделений по технике.

"В наступлении это очень важный показатель, позволяющий сохранить жизни штурмующим подразделениям, а также оказание огневой поддержки играет критически важное значение в ходе действий по ЛБЗ. Несмотря на наличие у РОВ значительно большего количества техники, чем у Сил обороны Украины, штатно этого количества не хватает на общее количество подразделений", – объяснил Коваленко.

Эксперт отметил, что рекордный рост потерь среди оккупантов обусловлен как равнодушным отношением российского командования к своему личному составу, так и ростом дефицита техники в российских войсках.

В то же время Коваленко обратил внимание на то, что несмотря на такие большие потери в российских войсках, оккупантам не удалось за этот период времени достичь каких-то успехов на фронте. Захватчики за три месяца не захватили ни одного критически важного населенного пункта, города, транспортного узла и т.п.

"Фактически наступление должно было преподнести Владимиру Путину к его прямой линии или новогоднему посланию Авдеевку как доказательство успешности "СВО", а в перспективе накануне "выборов" добавить в копилку "эпических" побед Лимано-Купянскую ось с захватом Лимана и Купянска. Путин планировал пойти на выборы под лейтмотив продвижения в зоне боевых действий и новых побед, а на самом же деле шагает по свежим трупам российских оккупантов", – подытожил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине

Ранее в ВСУ рассказали об огромных потерях оккупантов на Херсонщине. РФ сосредоточила на левобережье Днепра более 70 тысяч оккупантов, но из-за больших потерь российские войска вынуждены постоянно перемещаться и маневрировать. У российских захватчиков огромные потери во время штурмов – проводя такие операции, россияне теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава.

Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте значительно ухудшилась. Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал главный риск для Украины. Генерал отмечает, что Европа не выполнила обязательств по обеспечению Украины снарядами, что негативно влияет на ситуацию на фронте.

Напомним, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий раскрыл колоссальные потери оккупантов возле Авдеевки. Российские оккупационные войска прорываются к важной трассе, которая обеспечивает логистику украинского гарнизона в Авдеевке. Ситуация в Авдеевке сложная, однако Силам обороны выгодно удерживать позиции в городе из-за значительных потерь противника, отметил Дикий.

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