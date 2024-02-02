После прямого попадания 18 российских оккупантов погибли сразу, еще двое – в тяжелом состоянии.

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ВСУ ликвидировали в Брянске группу сотрудников ФСБ, которых готовили к войне в Украине/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, УНИАН

Украинские военные ликвидировали группу сотрудников ФСБ РФ в районе Брянска в стране-агрессоре России. Оккупанты как раз проходили подготовку для отправки на войну против Украины, когда к ним прилетел "сюрприз".

В результате прямого попадания почти два десятка российских оккупантов погибли сразу, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Он отметил, что украинские воины проредили ряды российской ФСБ 31 января.

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"В районе населенного пункта Брянск ликвидирована группа сотрудников ФСБ РФ, которая проходила формирование для участия в боевых действиях на территории Украины. 18 сотрудников – "200", двое сотрудников – "300" (тяжелые). Быстро возвращаются домой. Блестящее попадание. Слава Украине и ее воинам", – отметил Штефан.

Ранее сообщалось, что партизаны усыпили и ликвидировали 17 оккупантов в Мариуполе. После этого оккупанты срочно запретили продавать алкоголь российским военным в Мариуполе.

Напомним, в сети рассказали о ликвидации генерала РФ во время удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму. По данным российских пабликов, ликвидировано 10 российских военнослужащих, среди них – российский генерал Александр Татаренко.

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