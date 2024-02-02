УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ ликвидировали в Брянске группу сотрудников ФСБ, которых готовили к войне в Украине

Алёна Воронина
2 февраля 2024, 11:33
После прямого попадания 18 российских оккупантов погибли сразу, еще двое – в тяжелом состоянии.
Российские военные, взрыв
ВСУ ликвидировали в Брянске группу сотрудников ФСБ, которых готовили к войне в Украине/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, УНИАН

Украинские военные ликвидировали группу сотрудников ФСБ РФ в районе Брянска в стране-агрессоре России. Оккупанты как раз проходили подготовку для отправки на войну против Украины, когда к ним прилетел "сюрприз".

В результате прямого попадания почти два десятка российских оккупантов погибли сразу, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Он отметил, что украинские воины проредили ряды российской ФСБ 31 января.

видео дня

"В районе населенного пункта Брянск ликвидирована группа сотрудников ФСБ РФ, которая проходила формирование для участия в боевых действиях на территории Украины. 18 сотрудников – "200", двое сотрудников – "300" (тяжелые). Быстро возвращаются домой. Блестящее попадание. Слава Украине и ее воинам", – отметил Штефан.

Ранее сообщалось, что партизаны усыпили и ликвидировали 17 оккупантов в Мариуполе. После этого оккупанты срочно запретили продавать алкоголь российским военным в Мариуполе.

Напомним, в сети рассказали о ликвидации генерала РФ во время удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму. По данным российских пабликов, ликвидировано 10 российских военнослужащих, среди них – российский генерал Александр Татаренко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине Брянка вторжение России
Реклама

Главное за день

"70% состава штурмовых групп": в ВСУ рассказали об огромных потерях РФ на Херсонщине

"70% состава штурмовых групп": в ВСУ рассказали об огромных потерях РФ на Херсонщине

12:40 Украина
В ОП назвали ошибки контрнаступления и раскрыли стратегию новой атаки ВСУ

В ОП назвали ошибки контрнаступления и раскрыли стратегию новой атаки ВСУ

11:59 Украина
РФ бьет баллистикой и дронами: в ВСУ назвали цели массированных ударов врага

РФ бьет баллистикой и дронами: в ВСУ назвали цели массированных ударов врага

10:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:40

"70% состава штурмовых групп": в ВСУ рассказали об огромных потерях РФ на Херсонщине

12:35

Пугачева с Орбакайте зажгла на концерте в ИзраилеВидео

12:30

Как быстро снять гель-лак дома: нужна лишь сода, жидкость для мытья посуды и вода

12:07

"Это должен знать каждый": какое мощное событие произойдет в феврале и когда ждать победу - прогнозВидео

12:03

Китайский гороскоп на 3 февраля: Крысе - сплетни, Быку - отстраивание границ

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – АйзенбергПроблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг
12:00

Ефремов отсидит половину срока за летальное ДТП: "клоун" Охлобыстин забился в радости

11:59

В ОП назвали ошибки контрнаступления и раскрыли стратегию новой атаки ВСУ

11:58

Как быстро удалить супер клей с пальцев: способ, который поможет каждому

11:41

Будем высмеивать пропагандистов РФ и дальше: Данилко прокомментировал запрет на въезд в ОАЭ

Реклама
11:33

ВСУ ликвидировали в Брянске группу сотрудников ФСБ, которых готовили к войне в Украине

11:14

"Лучше высушить детскую слезу, чем пролить реки крови": яркие цитаты Кузьмы Скрябина о войне

11:08

Придет "жара" в +20: какой будет погода в Украине в феврале

10:53

РФ бьет баллистикой и дронами: в ВСУ назвали цели массированных ударов врага

10:48

Путин размечтался создать "демилитаризованную зону" в Украине: в США ответили на заявление

10:34

Проще рецепта не найти: готовим домашний плавленый сыр за 15 минут

10:20

Создаст условия для наступления ВСУ: в ISW оценили стратегию Залужного

10:12

Умер легендарный украинский телеведущий

09:54

Удар по аэродрому "Бельбек": в Сети рассказали о ликвидации генерала РФ

09:39

Только гений найдет руку, рыбу, банан и гриб за 1 минуту: чрезвычайно сложная загадка

09:30

В Украине поменяли правила для выхода на пенсию: кому не получится это сделать

Реклама
09:24

Мешал поставке танков в Украину: в Бундестаге нашли агента ФСБ - СМИ

09:13

Что означают слова "либонь" и "знічев’я": Авраменко сказал, как их правильно использоватьВидео

08:55

Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Винник вернуть приязнь украинцев

08:20

"Выиграет только Россия": в WP рассказали, к чему приведет увольнение Залужного

08:18

Как показания счетчиков не "сделать" недействительными: украинцам рассказали секреты

08:10

От смены Главкома катастрофы не произойдетмнение

07:33

Путин начал реализовать долгосрочные планы на оккупированных территориях Украины

06:54

Без света 40 тыс. украинцев: в Кривом Роге был "прилет" по подстанции Укрэнерго

06:10

Кто стоит за Орбаном и его геополитикой?мнение

05:05

Можно ли есть на ночь, если хотите похудеть: тренер разбила вдребезги популярный мифВидео

04:46

Тюльпаны не завянут: как продлить жизнь цветов в вазе до 2 недель

04:23

Будет больше стресса, чем удовольствия: когда в феврале нельзя отправляться в путь

03:35

Удар по Бельбеку: СМИ раскрыли, какими ракетами атаковали и куда целились ВСУ

03:10

Потопили гордость российского флота: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

02:40

Уменьшат риск инсульта и рака: врач назвал полезные консервированные продукты

02:05

"Имеют право его назвать негодяем": Кондратюк раскрыл свое отношение к Владу Яме

01:31

Тайны советского ремонта: почему в СССР обои клеили на газеты

01 февраля, четверг
23:33

Только единицы найдут ошибку за 8 секунд: загадка для тех, у кого орлиное зрение

23:24

Как будет работать е-реестр и кабинет призывника: Минобороны и ТЦК раскрыли детали

22:48

"Проломленный череп и выплыл глаз": пограничник на себе вынес своего командира

Реклама
22:45

Как сказать на украинском "изощряться": языковед озвучил неожиданный ответВидео

22:32

"Сюда придет КНДР, вы этого хотите?": нардеп эмоционально высказался о мобилизацииВидео

22:12

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

21:38

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:29

Кейт Миддлтон "работает лежа" и "уже планирует встречи": как восстанавливается принцесса

21:15

Не приводить свою бабу: блогер рассказал об условиях Остапчука на корпоративах

20:54

Мужчина бегал с холодильником по улице, остановила полиция: что он сказал

20:52

Почему ВСУ бьют по Бельбеку: эксперт объяснил намерения военных

20:45

"Это - самое ошибочное решение": военный признался, почему не стоит ждать демобилизации

20:35

Дочь Стоцкой все больше становится похожей на Киркорова

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять