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Создаст условия для наступления ВСУ: в ISW оценили стратегию Залужного

Анна Ярославская
2 февраля 2024, 10:20
Стратегия Залужного направлена на то, чтобы компенсировать нынешние вызовы и получить преимущества над армией РФ путем технологических инноваций и адаптации.
Валерий Залужный, ВСУ
Валерий Залужный представил план военных действий / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/CinCAFU

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил всеобщую стратегию, цель которой - перехватить инициативу на фронте и сохранить ее для содействия победам на поле боя, несмотря на численное преимущество России в живой силе и технике. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

1 февраля было опубликовано эссе генерала Залужного под названием "О современном плане военных действий в российско-украинской войне: в борьбе за инициативу", в котором главком утверждал, что требования к любой войне уникальны и что эти требования диктуют уникальную стратегию победы.

Аналитики отмечают, что стратегия Залужного направлена на то, чтобы компенсировать нынешние вызовы для Украины и получить преимущества над российской армией путем широких технологических инноваций и адаптации.

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Главнокомандующий ВСУ определил "решающие условия" для проведения успешных операций, в которые входят:

  • достижение абсолютного преимущества в воздухе для обеспечения эффективного огня, логистики и разведки;
  • перехват инициативы путем лишения врага возможности проводить наступательные или оборонительные операции;
  • увеличение мобильности при ограничении мобильности российских войск;
  • обеспечение безопасного доступа к неопределенным ключевым линиям и важной местности;
  • лишение российских сил любых возможностей отбить утраченные позиции и усилить их оперативные усилия.

Эксперты ISW отметили, что решающие условия, выделенные Залужным, фактически дадут украинским войскам инициативу на поле боя и создадут условия для проведения значимых в оперативном плане оборонных и наступательных операций.

Залужный также утверждал, что быстрое развитие новых технологий меняет средства, с помощью которых Украина может достичь этих "решающих условий", и что украинские войска не могут использовать обычные методы для достижения этих условий, учитывая преобладающую способность России мобилизовать людей.

Главком ВСУ указал, что новые технологические средства, такие как дроны, беспилотные системы, системная интеграция и другие передовые технологические системы, могут позволить ВСУ максимизировать боевой потенциал, используя меньше ресурсов, и нанести максимальный урон оккупантам.

Генерал отметил, что ограничения Украины и геополитические вызовы побуждают ее продолжать развитие и институционализацию этих новых средств.

Залужный заявил, что "нестабильная политическая ситуация вокруг Украины" привела к уменьшению международной военной поддержки. По его оценкам, Россия, вероятно, будет пытаться провоцировать другие конфликты, чтобы еще больше отвлечь Запад от Украины. Генерал указал, что партнеры Украины истощили запасы своих ракет и артиллерии, боеприпасов без средств для быстрого производства этого оружия.

В то же время неэффективные санкции позволяют оборонно-промышленным базам России и ее партнерам поддерживать позиционную войну на истощение, выгодную РФ. При этом у страны-агрессора есть значительное преимущество над Украиной в мобилизации человеческих ресурсов.

Генерал сделал вывод, что неопределенный характер войны в Украине усложняет для союзников определение конкретных приоритетов помощи в сфере безопасности. Он указал, что "основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом относительно дешевых, новых и чрезвычайно эффективных быстро развивающихся средств".

Возможная отставка Залужного - что известно

Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

CNN по ссылкой на свои источники пишет, что указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели.

Издание Bild со ссылеой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.

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