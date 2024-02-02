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РФ бьет баллистикой и дронами: в ВСУ назвали цели массированных ударов врага

Алексей Тесля
2 февраля 2024, 10:53
Оккупанты находятся в поиске новой тактики, при помощи которой собираются атаковать Украину.
Российские ракеты
РФ устраивает энергетический террор в Украине / Минобороны РФ

В ходе воздушных ударов РФ по Украине приоритетом оккупантов являются объекты критической инфраструктуры, заявила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк.

Как подчеркнула она в эфире телемарафона, энергетический террор со стороны противника не останавливался.

"Несмотря на то, что у нас сейчас на юге Украины достаточно умеренная зима, враг все равно не прекращает энергетический террор. Объекты критической инфраструктуры остаются для него приоритетом", — отметила представитель ОК Пивдень.

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По ее словам, оккупанты находятся в поиске новой тактики, при помощи которой и собираются атаковать Украину.

"В частности, наша боевая работа, к примеру, по левобережью Херсонщины, привела к потере очередного пункта боеснабжения. В связи с этим видим снижение количества артиллерийских обстрелов. Россияне начинают искать другие способы, которыми могут нанести удары по нашим мощностям", — добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

РФ стала чаще применять баллистику

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что российские войска стали чаще атаковать Украину баллистикой.

"Противник чаще применяет ракеты, которые летят по баллистической траектории. Это "Искандер-М", аэробалистические ракеты "Кинжал", "Х-22" и зенитные управляемые ракеты С-300", - рассказал он.

Представитель ВСУ отметил, что россияне понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136 и крылатых ракет.

"Поэтому враг прибегает к применению баллистики, которую могут сбивать только специальные средства, а их у нас не так много", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ночь на 2 февраля 2024 года противник атаковал Украину при помощи 24 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

В ночь на 30 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.

Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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