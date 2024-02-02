Путин размечтался создать "демилитаризованную зону" в Украине: в США ответили на заявление

В Госдепе заявили, что страна-агрессор Россия должна вывести свои войска из Украины, если она хочет создать такую зону.

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В США ответили на заявление Путина о том, что он хочет создать "демилитаризованную зону" в Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин

В США отреагировали на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он хочет создать "демилитаризованную зону" в Украине.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что страна-агрессор Россия должна вывести свои войска с территории Украины, если она действительно заинтересована в создании "демилитаризованной зоны".

Он отметил, что ему трудно понять, как можно создать такую зону между РФ и Украиной, когда российские войска находятся на территории Украины.

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"Достаточно сложно организовать демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы, и президент Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину", – подчеркнул Миллер.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин начал реализовывать долгосрочные планы на оккупированных территориях Украины. Страна-агрессор Россия не предусматривает никаких территориальных уступок, говорится в отчете Института изучения войны.

Также ранее в WP рассказали, к чему приведет увольнение Залужного. Валерий Залужный не злился на свое увольнение. Однако шанс, что президент Украины может изменить курс, всё еще остается, пишет издание.

Напомним, в ISW оценили стратегию Залужного. Стратегия Залужного направлена на то, чтобы компенсировать нынешние вызовы и получить преимущества над армией РФ путем технологических инноваций и адаптации, отмечают аналитики.

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