Путин размечтался создать "демилитаризованную зону" в Украине: в США ответили на заявление

В США отреагировали на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он хочет создать "демилитаризованную зону" в Украине.
Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что страна-агрессор Россия должна вывести свои войска с территории Украины, если она действительно заинтересована в создании "демилитаризованной зоны".
Он отметил, что ему трудно понять, как можно создать такую зону между РФ и Украиной, когда российские войска находятся на территории Украины.
"Достаточно сложно организовать демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы, и президент Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину", – подчеркнул Миллер.
Война в Украине
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин начал реализовывать долгосрочные планы на оккупированных территориях Украины. Страна-агрессор Россия не предусматривает никаких территориальных уступок, говорится в отчете Института изучения войны.
Также ранее в WP рассказали, к чему приведет увольнение Залужного. Валерий Залужный не злился на свое увольнение. Однако шанс, что президент Украины может изменить курс, всё еще остается, пишет издание.
Напомним, в ISW оценили стратегию Залужного. Стратегия Залужного направлена на то, чтобы компенсировать нынешние вызовы и получить преимущества над армией РФ путем технологических инноваций и адаптации, отмечают аналитики.
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