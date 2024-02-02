В Украине поменяли правила для выхода на пенсию: кому не получится это сделать

Украинцы с 1 января для получения пенсии должны иметь как минимум 31 год стажа. Тем, кому не хватает стажа, придется работать до 63 и 65 лет.

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Если же украинец не соответствует требованиям по стажу, то у него есть шанс выйти на пенсию в 63 года / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы с начала 2024 года для получения пенсии должны иметь как минимум 31 год трудового стажа. Тем, кому не хватает стажа, придется работать до 63 и 65 лет. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Требования будут увеличиваться ежегодно. К примеру, для выхода на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь:

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если же украинец не соответствует этим условиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к такому возрасту заработать нижеследующий стаж:

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в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

в 2028-м – от 25 до 35 лет.

Как говорит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, в среднем у украинцев получается 32 года стажа, когда они выходят на пенсию.

То есть большинство украинцев пока норму закона выполнит без проблем. Но уже в 2025 повышение требований по стажу станет настоящей проблемой для определенного количества людей. Они не смогут вовремя выйти на пенсию и вынуждены будут работать до 63 или 65 лет. Со стажем от 15 до 21 года пенсия наступит в 65 лет, со стажем от 21 до 31 года – в 63 года.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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