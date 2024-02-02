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Вывод войск из Авдеевки: экс-командир "Айдара" раскрыл колоссальные потери

Юрий Берендий
2 февраля 2024, 13:39
Экс-командир батальона "Айдар" назвал главную причину, которая может побудить украинский Генштаб принять решение о выводе войск из Авдеевки.
Вывод войск из Авдеевки: экс-командир 'Айдара' раскрыл колоссальные потери
Экс-командир "Айдара" назвал главную причину для вывода войск из Авдеевки / Колаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада, Телеграм-канал Анна Маляр

Российские оккупационные войска прорываются к важной трассе, которая обеспечивает логистику украинского гарнизона в Авдеевке. Ситуация в Авдеевке сложная, однако Силам обороны выгодно удерживать позиции в городе из-за значительных потерь противника. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, учитывая действия россиян на фронте, существует вероятность, что украинское командование может принять решение о выводе украинского гарнизона из Авдеевки.

"Существует риск того, что ВСУ придется отойти из Авдеевки. Сейчас в Авдеевке работает страшная, но очень нужная мясорубка, где буквально на фарш перемалываются российские штурмы. Соотношение потерь в Авдеевке - 1 к 10, 1 к 12", - указывает он.

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Евгений Дикий резюмирует, что на каждого нашего воина приходится 12 россиян. Он добавляет, что нашим ребятам трудно, но они считают, что держаться нужно, потому что это выгодно для нас.

"Россияне просто стачиваются об Авдеевку. Но там есть одно слабое место. Саму Авдеевку оккупанты не возьмут мясными штурмами, но там есть трасса, и она одна по которой идет все обеспечение. К сожалению, враг достаточно близко к этой трассе. То есть до тех пор работает трасса, можно держать Авдеевку", - пояснил Дикий.

Как отмечает бывший командир взвода батальона "Айдар", шансы на вывод ВСУ из Авдеевки растут ежедневно по одной причине.

"Это снарядный голод". Там реально страшный "снарядный голод", и это не только в Авдеевку не завезли снаряды. Снаряды не завезли в Украину. То есть судьба Авдеевки стала заложницей того, что происходит в конгрессе США, где Трамп фактически лично заблокировал военную помощь Украине. Существует большая вероятность того, что именно Авдеевка станет первым прямым результатом "снарядного голода", и что придется из нее отходить", - подчеркнул Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин угрожал созданием "демилитаризованной зоны" на украинской территории, которая могла бы "защитить" российские регионы от обстрелов дальнобойными средствами поражения ВСУ. Он указал на уничтожение Авдеевки Вооруженными силами РФ в этом контексте.

Также, российские оккупационные войска изменили свою тактику в наступательных операциях вблизи Авдеевки.

Кроме того, был осуществлен удар по позициям российских оккупантов в Донецке 29 января. Среди жертв есть офицеры, которые руководили наступлением ВС РФ на Авдеевку.

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война в Украине Авдеевка
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