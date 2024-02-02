Ситуация на фронте ухудшилась: генерал назвал главный риск для Украины

Генерал отмечает, что Европа не выполнила обязательств по обеспечению Украины снарядами, что негативно влияет на ситуацию на фронте.

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Генерал оценил ситуацию на фронте / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В Вооруженных силах Украины сложная ситуация со снарядами на фронте. Силы обороны Украины могут использовать лишь 5-7 тысяч боеприпасов в сутки, тогда как противник - 50-70 тысяч. Однако помощь со снарядами от Европы поступает очень медленно. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

Романенко высказал свое мнение относительно обещания Франции о поставках Украине 3000 снарядов ежемесячно и заявления Германии о ее способности значительно ускорить и увеличить объемы военной помощи.

"Здесь важно обратить внимание на два нюанса. Три тысячи снарядов не хватит даже на один день боевых действий. Россияне ежедневно применяют 50-70 тысяч снарядов. У нас раньше удавалось применять пять-семь тысяч. А тут дают три тысячи..." - объяснил ситуацию генерал-лейтенант. видео дня

Он также отметил, что скорость оказания помощи с боеприпасами является важной, и напомнил об обязательствах Европы предоставить Украине миллион снарядов калибра 155 мм.

"Поскольку до окончания срока остался один месяц, думаю, эти обязательства не будут выполнены. Так же, как ранее Европа не выполнила обязательств по поставке вооружений, которые сама на себя взяла", - сказал Романенко.

В то же время, он отметил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал России более двух миллионов снарядов калибра 152 мм.

"Это ответ европейцам относительно того, что они помогают не так медленно, как нам кажется. К сожалению, ситуация достаточно непростая, и это нужно принимать во внимание", - подчеркнул экс-заместитель главы Генштаба.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия разместила более 70 тысяч оккупантов на временно оккупированных территориях Херсонской и Донецкой областей. При этом, российские захватчики понесли значительные потери во время штурмов: в каждой штурмовой группе они теряют до 70% личного состава.

Российские оккупанты активизировали свои действия на фронте, поскольку стремятся достичь успеха перед президентскими выборами в РФ.

Вооруженные силы Украины удерживают позиции на левом берегу Днепра. Оккупанты постоянно атакуют вблизи Крынок, но украинские военные успешно отбивают их и удерживают позиции. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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