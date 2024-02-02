В ОП назвали ошибки контрнаступления и раскрыли стратегию новой атаки ВСУ

Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться, говорит Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк оценил контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Facebook М.Подоляка

В ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году были допущены определенные тактические ошибки, о чем говорят военные и политическое руководство, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия, которую считали масштабной страной с огромным ВПК", - пояснил он в интервью Каналу 24.

Представитель ОП считает, что стратегия Украины должна быть на истощение врага на определённых направлениях вместе с атаками на разных участках, о чем в том числе говорил начальник ГУР Кирилл Буданов.

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"С одной стороны – истощение на определенных направлениях, что происходит сегодня очень эффективно в Донецкой области С другой стороны, Буданов говорит о том, что мы должны активно атаковать на разных направлениях. Это нужно, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможность куда-то подвозить резервы. Для того, чтобы "обвалить" такую их возможность, нам опять же нужны дальнобойные ракеты, которыми мы будем поражать российскую логистику", - уверен он.

Собеседник отметил, что нельзя переводить войну в период стагнации, при этом необходимо менять тактику в зависимости от обстоятельств и объема помощи зарубежных партнеров.

"Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, с возможностями этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы Россия воюет линейно, накапливает резерв на одном направлении и там постоянно движется. Надо забрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина", - добавил Подоляк.

Война в Украине

Ранее Владимир Зеленский рассказал об угрозе Третьей мировой и сроках окончания войны. Геополитически и финансово можно остановить Россию в войне, убежден глава государства.

Напомним, ранее Зеленский назвал численность армии Украины. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

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