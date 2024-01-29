УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Они все защищают Европу и мир": Зеленский назвал численность армии Украины

Елизавета Бельмас
29 января 2024, 09:35
Стало известно, сколько людей сейчас воюет за независимость Украины.
Зеленский назвал численность армии Украины
Зеленский назвал численность армии Украины / коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, 56 ОММБ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал численность украинской армии. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов людей сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немножко. Сказать точно цифру не могу", - рассказал Зеленский.

Также президент добавил, что на данный момент неизвестно точное количество людей, которые выехали с начала полномасштабной войны. При этом, Зеленский называет цифры от 6,5 до 7,5 миллионов граждан.

видео дня

"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", - резюмировал Зеленский.

Украинская армия - последние новости

Как сообщал Главред, 16 января, Верховная Рада Украины приняла законопроект №10062 о цифровизации армии. Решение поддержали 249 народных депутатов.В своем Telegram депутат Ярослав Железняк сообщил, что законопроект приняли после долгих и сложных дискуссий и провала многих правок.

Также, в Верховной Раде Украины рассматривают вариант внедрения платежа, который позволит получить отсрочку от мобилизации. Народные депутаты Украины обговаривают введение ежемесячного платежа для работодетелей, который может гарантировать их сотрудникам отсрочку от службы.

При этом, депутат от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что женщин следует мобилизовать для нужд обороны государства, если это будет необходимо. Она добавила, что конституция Украины предусматривает участие всех граждан в защите государственности, а не только мужчин.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

10:35 Украина
"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 году

"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 году

09:55 Украина
Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

09:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:36

"Есть люди, которые 700 дней на поле боя": Зеленский высказался о демобилизации

10:35

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

10:07

Копия Фриске: бывший муж умершей звезды показал подросшего сына

09:55

"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 годуВидео

09:45

Гороскоп на февраль 2024: Ракам пора что-то менять, Рыбам - одиночество

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоВ 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – Яременко
09:39

Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

09:35

"Они все защищают Европу и мир": Зеленский назвал численность армии Украины

09:25

Три года на подготовку: НАТО готовится к ракетным ударам РФ по Европе — The Times

09:16

Возможно ли наступление на Киев 2.0?мнение

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 30 января 2024: Тельцов подведут ноги, Близнецам - важное решение

09:02

ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке: в селе идут ожесточенные бои

09:00

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоЭксклюзив

08:16

Ночью РФ ударила по Украине дронами и "Шахедами": первые подробности

07:19

Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК: Умеров заявил о нарушениях

06:50

ЕС ударит по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине - FT

06:06

Чем объясняется "миролюбие" европейских элит?мнение

05:15

"Часть нашей нации": в Румынии хотят отобрать у Украины большую часть территорий

04:10

"Бомбонуть в любой момент": эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружиеВидео

03:30

Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

02:35

"Жить с тем, кто унижает, бьет": Мозговая рассказала про насилие со стороны мужа

Реклама
02:05

Двигать не нужно: как помыть пол под холодильником

01:35

"Это злой план": нардеп сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасностиВидео

00:39

Невестка скандальной Оксаны Марченко рассекретила имя и пол второго ребенка

00:03

Как быстро отучить кота лазить по столу: результат вас удивит

28 января, воскресенье
23:22

Евровидение-2024: букмекеры назвали аутсайдера, который вышиб Украину из лидеров

23:08

Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

22:49

Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО: когда это возможно

21:59

Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

21:50

РФ атаковала Украину баллистикой и беспилотниками: в областях прогремели взрывы

21:33

Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез - что случилосьВидео

21:09

Массовая подготовка пехотинцев: ВСУ - о мобилизации 500 тысяч украинцев

21:01

Наступление оккупантов "захлебывается", враг не может достичь успехов - ВСУ

20:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: кому из знаков повезет в любви

20:24

Есть погибшие, много раненых: беспилотники атаковали базу США в Иордании - Байден

20:15

Классический фашист Путин теперь будет бороться сам с собоймнение

20:04

"Начинается период триумфа": назван самый важный и победный год для Украины - прогнозВидео

19:53

Лунный календарь на 29 января: почему в этот день нельзя выяснять отношения

19:44

Снегопады, туман и 10-градусный мороз: в Украину влетает непогода

19:41

Известный танцор и фанат русской культуры выступает на сцене Нацоперы Украины

18:59

Любители мандарин будут в восторге: Клопотенко показал необычный рецепт Тирамису

Реклама
18:50

Снаряд влетел прямо в комнату: россияне убили последнего жителя села на Сумщине

18:28

Виталий Портников. Новая американская стратегия для УкраиныВидеоблоги

18:00

Без ножа и овощечистки: как легко очистить морковь

17:56

В Крым свозят оккупантов: партизаны показали, что происходит в Джанкое

17:49

Готов ли Евросоюз к войне с Россией?мнение

17:46

В сети вспыхнул скандал вокруг "ХЗВ" с участием Верещук: звезды смеются

17:46

Уничтожал врага в окружении 46 дней: военный сам ампутировал палец, чтобы выжить

17:32

"Война забрала у меня семью": звезда "Крепостной" уволился из ВСУ

17:32

Армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов: в ВСУ раскрыли план РФ

16:51

Армия РФ атакует 50 раз за сутки: военные раскрыли ситуацию на фронте для CNN

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять