"Они все защищают Европу и мир": Зеленский назвал численность армии Украины

Стало известно, сколько людей сейчас воюет за независимость Украины.

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Зеленский назвал численность армии Украины / коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, 56 ОММБ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал численность украинской армии. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов людей сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немножко. Сказать точно цифру не могу", - рассказал Зеленский.

Также президент добавил, что на данный момент неизвестно точное количество людей, которые выехали с начала полномасштабной войны. При этом, Зеленский называет цифры от 6,5 до 7,5 миллионов граждан.

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"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", - резюмировал Зеленский.

Украинская армия - последние новости

Как сообщал Главред, 16 января, Верховная Рада Украины приняла законопроект №10062 о цифровизации армии. Решение поддержали 249 народных депутатов.В своем Telegram депутат Ярослав Железняк сообщил, что законопроект приняли после долгих и сложных дискуссий и провала многих правок.

Также, в Верховной Раде Украины рассматривают вариант внедрения платежа, который позволит получить отсрочку от мобилизации. Народные депутаты Украины обговаривают введение ежемесячного платежа для работодетелей, который может гарантировать их сотрудникам отсрочку от службы.

При этом, депутат от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что женщин следует мобилизовать для нужд обороны государства, если это будет необходимо. Она добавила, что конституция Украины предусматривает участие всех граждан в защите государственности, а не только мужчин.

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