Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

Геополитически и финансово можно остановить Россию в войне, убежден глава государства.

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Владимир Зеленский предупредил об угрозе Третьей мировой войны / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ОПУ

В случае прекращения помощи Украине со стороны США, Европа не сможет обеспечивать все необходимые оборонные поставки Киеву в полном объеме, заявил президент Владимир Зеленский.

"Европа одна не справится на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку. Ни оружием, ни финансами", - подчеркнул он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Президент считает, что если будет затягивание процессов по поддержке Украины со стороны США, это будет оказывать негативное влияние на объединенную Европу, ведь в ЕС негативные сигналы из-за океана имеют влияние на некоторых европейских лидеров.

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Вероятность раскола НАТО

По его словам, такая ситуация чревата дефицитом оружия, финансов в Украине. Также это будет сигнал от США относительно того, что Европа останется в одиночку среди стран НАТО, которые будут противостоять России.

"Это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется, 100%. И это будет сигнал говорить о том, что и НАТО не будет таким крепким", - сказал глава государства.

В то же время он считает, что если США отколются от НАТО, то это может спровоцировать восстановление отдельными странами Альянса экономических отношений с РФ. В результате может "посыпаться" и санкционная политика западных стран в отношении России за агрессии.

"Поэтому, я считаю, в целом – перераспределение мира, вот как это называется", – очертил Зеленский перспективу в случае отказа США помогать Украине.

Угроза Третьей мировой войны

Президент Владимир Зеленский прямо не ответил на вопрос, может ли война в Украине закончиться в 2024 году, но он убежден, что Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны.

В ответ на вопрос, дает ли что-то президенту Украины надежду на то, что война закончится в этом году. Зеленский ответил, что надо верить.

"Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается. Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте", - говорит он.

Президент говорит, что геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной.

"Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал численность армии Украины. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

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