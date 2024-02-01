Нацелились на 3 города: россияне начали наступление на нескольких участках фронта

По данным аналитика, российские войска сейчас применяют все имеющиеся ресурсы для ведения локальных наступательных операций на отдельных участках фронта.

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Эксперт оценил ситуацию на фронте / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Российские оккупанты активизировали свои действия на фронте, поскольку желают достичь каких-то успехов до президентских выборов в РФ. Начало попыток продвижения врага было зафиксировано еще в конце мая 2023 года на Лимано-Купянском направлении. Об этом заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для "24 Канала".

Эксперт подчеркнул, что за почти год противник смог достичь только захвата села Крохмальное, где было всего 10 полностью разрушенных домов. Продолжение намерения ВС РФ продвижения на фронте связано с приближением президентских выборов в России, которые стали основным дедлайном.

"Их возможности минимизированы. Россияне не смогли прорвать наши линии обороны. Укрепрайон возле села Синьковка они пытаются пройти уже более полугода. Синьковка - это село, которое значительно меньше по площади, чем Авдеевка. Но даже его они не могут сломать", - подчеркнул Коваленко. видео дня

Он добавил, что сейчас российские войска не имеют таких возможностей, как раньше. Кроме того Коваленко указывает на то, что после проведения президентских выборов в России, Кремль может провести новую волну мобилизации.

"Сейчас россияне используют свой максимальный ресурс. Говорится не только о бойцах, которые есть на линии соприкосновения, но и о резерве, который формировался до того. Все это надо будет компенсировать. С октября 2023 года, когда начались наступательные действия на Авдеевку, они понесут чрезвычайно большие потери", - отметил эксперт.

Коваленко утверждает, что противник не имеет достаточного пополнения резервов, а человеческие и механизированные ресурсы нуждаются в восстановлении, поэтому после выборов может наступить пауза. Враг сейчас имеет целью выйти на левый берег реки Оскол и захватить Лиман, Боровую и Купянск. Кроме того, по словам Коваленко, у противника нет возможности снова атаковать Харьков.

"Россия не имеет для этого ресурсов. Их основная цель - это река Оскол. Она неизменна с 2023 года. Оккупанты потратили год на реализацию этого плана", - говорит военно-политический обозреватель.

Коваленко отметил, что российские оккупанты ограничиваются локационным влиянием и не могут действовать глобально и масштабно по всей линии фронта. Враг пытается сосредоточить максимальное количество сил на одном участке, что приводит к потерям территории на других направлениях.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Наступление россиян на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска увеличили количество атак на в районе Авдеевки. Враг проводит наступление на всех направлениях. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун.

В районе Авдеевки враг несет значительные потери в технике и живой силе. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что было много вопросов о возможности россиян пойти в наступление на Харьков или другие областные центры, однако, по его словам, россияне не имеют достаточно сил для того, чтобы двигаться на Харьков.

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