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От 3 до 12 лет за выезд за границу: нардепы предлагают жесткое наказание для уклонистов

Руслана Заклинская
1 февраля 2024, 16:22
В Верховной Раде Украины хотят ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время мобилизации.
От 3 до 12 лет за выезд за границу: нардепы предлагают жесткое наказание для уклонистов
Нардепы предлагают сажать в тюрьму беглецов за границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/zahidnuy.kordo

Нардепы хотят ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время мобилизации. Лиц, которые незаконно выехали из страны, чтобы избежать мобилизации, предлагают отправить за решетку на срок от 3 до 5 лет. Об этом говорится в проекте закона №10453, предложенном народными депутатами фракции "Слуга народа".

В случае повторной попытки или в случае, когда преступление совершено группой лиц, предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Если такие действия сочетаются с насилием или применением оружия, уголовную ответственность могут усилить и отправить за решетку на 8-12 лет.

"Лицо, совершившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, освобождается от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, в случае/если такое лицо вернулось на территорию Украины в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявило о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы Украины", - отметили в тексте законопроекта.

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Проект закона зарегистрировали на сайте Верховной Рады 31 января. В четверг, 1 февраля, его направили на рассмотрение Комитета.

Наказание для уклонистов и выезд за границу

Как сообщал Главред, 30 января Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагают изменить способ ограничения уклонистов. Теперь это будет делаться через суд, а не через ТЦК или военкоматы. Если гражданин в течение 10 дней не выполнил обязанность и не явился в ТЦК, его банковские счета могут арестовать, ограничить право на выезд за границу и управление транспортными средствами.

Напомним, ранее пункт о внесении уклонистов в базу должников в законопроекте о мобилизации в Украине вызвал вопросы и возмущение. Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский сообщил, что от этого пункта отказались.

Кроме этого, нардепы предлагали разрешить выезд за границу всем украинским военнообязанным мужчинам при условии перечисления денег на Вооруженные Силы Украины. Законопроект рассматривает возможность предоставить право выезда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при наличии определенных документов, а также открытие счета в Государственном банке с вкладом и его ежемесячным пополнением во время пребывания за границей.

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